Susuz musluklar kazık faturalar

Su kesintileriyle gündeme gelen CHP’li belediyeye ait İZSU’nun su faturalarına eklediği “Atık Su Bedeli” ve “Katı Atık Bedeli” gibi vergilerle 20 lira olan fatura 60 lirayı buluyor.

CHP’nin pençesi altındaki İzmirli’nin su derdi bitmek bilmiyor. Haftaları bulan su kesintileri nedeniyle musluklarından bir damla su akmayan ve büyük mağduriyetler yaşayan vatandaşların, CHP’li belediyenin su faturalarına eklediği yüksek bedelli vergilerden dolayı cepleri de kuruyor. İZSU’nun fatura vurgununa isyan eden İzmirliler, imza kampanyaları başlatıyor.



FATURA VURGUNU



“Türkiye’yi İzmir gibi yöneteceğiz” söylemiyle boy gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İzmir’i, su problemleriyle anılmaya devam ediyor. CHP idaresinde “Türkiye’nin en büyük köyü” hüviyetine gerileyen İzmir’de yaşayan vatandaşlar susuzluk, zam ve yolsuzluk haberleriyle sarsılırken, her ay gelen faturalarla adeta şok geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İZSU, her ay su faturalarına “Atık Su Bedeli” ve “Katı Atık Bedeli” gibi kalemleri de ekliyor.



TÜKETİM BEDELİNİN 3 KATI



İZSU’nun eklediği ek bedellerle faturalar, kullanım bedelinin 3 kat üzerinde geliyor. İzmir’de su tüketim bedeli 20 TL olan bir evin fatura bedeli ek bedeller ve vergilerle birlikte 62 TL’yi aşıyor. Faturalarında Çevre Tüketim Vergisi’nin yanı sıra Atık Su Bedeli ve Katı Atık Bedeli ödeyen İzmirliler, suları akmasa dahi belediyeye her ay ortalama 30 TL ödemek zorunda kalıyor. CHP’nin fatura vurgunu İzmirlileri isyan ettirmiş durumda. İzmir halkı, su faturalarında belediyeye ödedikleri ek bedellerin iptal edilmesini istiyor. Change.org’da imza kampanyası başlatan İzmirliler, İZSU’ya ateş püskürüyor. İmza kampanyasına kısa sürede 28 bin kişi imza koymuş durumda.



İZMİRLİ İSYANDA



Su faturasına tepki kampanyasına yorum yapan İzmirlilerin sitem ifadeleri ise şöyle sıralanıyor: “Çiğdem Kartal: Oy verdigimiz parti tarafından sömürülüyoruz. Yazıklar olsun. ”, “Volkan Alkan: Kazıklanıyoruz”, “Yusuf Ateş: Yazıklar olsun”, “Can Mertyüz: İzmir’de oy verdiğimiz partiye bakın hele, devrim ayağına insanı kazıklıyor.”, “Ferayi Atıcı: Belediyenin katlanması gereken masraflar vatandaşın cebinden alınmamalı, yeterince pahalıya içiyoruz zaten.”, “Ali Gürbüz: Ocak ayından itibaren % 10 zam geleceği açıklandı. Adamların umurunda değil.”



ÖNCE YOLSUZLUK, SONRA ZAM



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU üzerinden yolsuzluk yaptığı daha önce Sayıştay raporuna yansımıştı. 2004 ile 2016 yılları arasında İZSU kasasından 710 milyon 912 bin 60 liralık kaynağın usulsüz olarak belediyeye aktarıldığı tespit edilmişti. CHP’li İzmir Büyükşehir’in usulsüz para aktarımının faturası ise İzmirli’ye çıkarılarak, 2017’de içme suyuna 3 kez zam yapıldı. Zam oranı yüzde 25’i buldu.

İski skandalı unutulmadı

İzmir’e, İstanbul’un Refah-AK Parti öncesindeki susuz ve yolsuz günlerini yaşatan CHP’nin İSKİ vurgunu hâlâ hafızalarda. 1993’te İstanbul’un başında bulunan ve o dönemde SHP’li bugün ise CHP’li Nurettin Sözen’in İSKİ’nin Genel Müdürlüğü’ne getirdiği Ergun Göknel ve kadrosu, İSKİ’yi tam bir yolsuzluklar bataklığına sokmuştu. Bütün işlerin rüşvetle döndüğü İSKİ’de müteahhit firmaların götürdüğünün yanı sıra bizzat Göknel trilyonlarca liralık yolsuzluk gerçekleştirmişti. Patlak veren bir yolsuzluk olayının ardından İSKİ’deki tüm kirli çamaşırlar ortalığa serilmişti. Sözen ve Göknel’in de aralarında bulunduğu birçok kişi yargılanmış ve Ergun Göknel tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL