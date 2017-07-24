Süryani ortakların pizza dükkanı törenle açıldı

Yıllarca Avrupa’da yaşadıktan sonra Midyat’a dönen Aziz Demir ve Yakup Özdemir Midyat Devlet Hatanesi karşısında pizza dükkanı açtı. Törene Midyat Belediye Başkan Vekili Veysi Seven, Süryani Kiliseler Vakıf Başkanı Anto Nuay ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı. Yıllar sonra Midyat’a döndüklerini belirten Aziz Demir "Midyat’a hizmet etmeye çalışacağız, Her kesime ayrım yapmadan hizmet vereceğiz. Ustamız yaklaşık 30 yıldır bu işi yapmaktadır. Midyat’a hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.