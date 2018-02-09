Survivor yarışmasıyla toplum ahlakı dinamitleniyor!

YENİAKİT.COM.TR - Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye getirdiği yabancı formatlı yarışma programlarından en tehlikelisi olan Survivor, Acun’un sahibi olduğu tv8 kanalında yeniden yayına girecek. Hakkında ‘kurgu olduğu’ iddialarının önü arkası kesilmeyen bu yarışma programı ile Türk milletinin milli ve manevi değerleri alenen ayaklar altına alınıyor.

KADINLAR VE ERKEKLER YARI ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR!

Söz konusu yarışmada aç bırakılarak insanı insan yapan değerleri öldürüp, hayvani duygularla davranmaya zorlanan kadın ve erkek yarışmacılar yaklaşık 5 ay boyunca aynı adada beraberce yaşıyor. Acun, birbirlerini tanımayan kadın ve erkekleri küçük bir adada yarı çıplak bir şekilde burun buruna yaşamaya mecbur kılarak, İslam’ın en büyük prensiplerinden olan ‘nâmahrem’ bilincini adeta hiçe sayıyor. Birbirlerini hiç tanımayan yarışmacılar yan yana yatıyor, beraber yiyor, beraber içiyor, beraber yarışıyorlar. Bu şekilde 'komünal' toplumun bir örneği televizyon ekranlarında sergilenmiş oluyor.

İNSANLIK ADETA HAYVANLAŞTIRILIYOR

Yarışmada yarışmacılara bilerek yemek verilmiyor. Böylece birbirlerine karşı düşmanca bir mücadele içerisine girmeleri hedefleniyor. Yarışmadan yansıyan görüntülere bakılınca Acun’un bunu da başardığı görülüyor. Kavga görüntülerinin eksik olmadığı Survivor’da hakaretler ve küfürler ise havada uçuşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yarışma parkurlarında ciddi sakatlıklar geçiren ve büyük acılar çeken yarışmacılar reyting uğruna tv8 ekranlarında gösterilmişti. Kamuoyundan gelen tepkilerde ise Acun’un insanları aç bırakarak ve acı çektirerek reytinglerini arttırdığı ve bu sayede aldığı reklamlarla yüksek gelir elde ettiği görüşü hakim.

RTÜK’ÜN SURVİVOR SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Zorlu koşullar altında yaşamaya zorlayarak en şerefli varlık olan ‘insan’ı adeta ‘hayvan’laştıran ve insanlara reyting uğruna işkence edildiği söz konusu yarışma programına RTÜK’ün ve yetkililerin sessiz kalması ise duyarlı vicdanları yaralıyor.

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