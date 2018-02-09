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Survivor yarışmasıyla toplum ahlakı dinamitleniyor!

Acun’un en büyük gelir kapısı olan Survivor yarışması yeniden ekranlara geliyor. Skandal görüntülere sahne olan yarışma ile toplumda ahlaki dejenerasyonun kapısı açılıyor.

09 Şubat 2018 Cuma 14:10
Survivor yarışmasıyla toplum ahlakı dinamitleniyor!

 YENİAKİT.COM.TR - Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye getirdiği yabancı formatlı yarışma programlarından en tehlikelisi olan Survivor, Acun’un sahibi olduğu tv8 kanalında yeniden yayına girecek. Hakkında ‘kurgu olduğu’ iddialarının önü arkası kesilmeyen bu yarışma programı ile Türk milletinin milli ve manevi değerleri alenen ayaklar altına alınıyor.

KADINLAR VE ERKEKLER YARI ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR!

Söz konusu yarışmada aç bırakılarak insanı insan yapan değerleri öldürüp, hayvani duygularla davranmaya zorlanan kadın ve erkek yarışmacılar yaklaşık 5 ay boyunca aynı adada beraberce yaşıyor. Acun, birbirlerini tanımayan kadın ve erkekleri küçük bir adada yarı çıplak bir şekilde burun buruna yaşamaya mecbur kılarak, İslam’ın en büyük prensiplerinden olan ‘nâmahrem’ bilincini adeta hiçe sayıyor. Birbirlerini hiç tanımayan yarışmacılar yan yana yatıyor, beraber yiyor, beraber içiyor, beraber yarışıyorlar. Bu şekilde 'komünal' toplumun bir örneği televizyon ekranlarında sergilenmiş oluyor.

İNSANLIK ADETA HAYVANLAŞTIRILIYOR

Yarışmada yarışmacılara bilerek yemek verilmiyor. Böylece birbirlerine karşı düşmanca bir mücadele içerisine girmeleri hedefleniyor. Yarışmadan yansıyan görüntülere bakılınca Acun’un bunu da başardığı görülüyor. Kavga görüntülerinin eksik olmadığı Survivor’da hakaretler ve küfürler ise havada uçuşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yarışma parkurlarında ciddi sakatlıklar geçiren ve büyük acılar çeken yarışmacılar reyting uğruna tv8 ekranlarında gösterilmişti. Kamuoyundan gelen tepkilerde ise Acun’un insanları aç bırakarak ve acı çektirerek reytinglerini arttırdığı ve bu sayede aldığı reklamlarla yüksek gelir elde ettiği görüşü hakim.

RTÜK’ÜN SURVİVOR SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Zorlu koşullar altında yaşamaya zorlayarak en şerefli varlık olan ‘insan’ı adeta ‘hayvan’laştıran ve insanlara reyting uğruna işkence edildiği söz konusu yarışma programına RTÜK’ün ve yetkililerin sessiz kalması ise duyarlı vicdanları yaralıyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:10
  1. Survivor
  2. Acun Ilıcalı
  3. 2018
  4. tv8
  5. ünlüler
  6. gönüllüler

YORUM YAZ

  • Mert Aydın Mert Aydın 1 sa önce
    Türkiye'nin genç jenerasyonu bu gibi program ve dizilere gösterdiği ilgiyle benim gibi analitik düşünebilen, ilerisine kafa yoranmüslümanlar için hiç umut kalmadığını ve bu ülkenin 5-10 yıl sonra Yunanistan, Fransa, ABD gibi ülkelerden geri kalmışlığı dışında hiçbir farkı kalmayacağını kanıtlıyor. Maalesef Türkiye kısa bir süre sonra uğrunda ölünmeyecek ölenleri de yabancı birisinin ölümünden değer olarak farksız bir ülke olacak gibi gözüküyor. Bir saniye yoksa çoktan oldu mu ?
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Zaten bu, seda vb. eski zamanlarda yaşasalar insanları kaplanların önüne atıp, keyifle bahis oynatarak izlerlerdiya da köle tüccarı olup esir pazarlarında boy gösterirlerdi.
  • muratmurat1 sa önce
    BUNLAR AMERİKALI İNNÜMİNATİCİLERİN TÜRKİYE ŞUBESİ BUNLAR DİN İMAN DÜŞMANLIĞINI ILIMLI YAPAN VE YAPTIRILAN KİŞİLER BİRİ SPIKERLİKTEN DİĞERİ KASAP ÇIRAKLIĞINDAN BİR DİĞERİ BİLMEM NERDEN ÖZENLE SEÇİLMİŞ SEMPATİ KAZANDIRILARAK BAK SİZDE BÖYLE OLABİLİRSİNİZİ AŞILIYORLAR MÜSLÜMANLARA...
  • davincidavinci2 sa önce
    yarışmacılar zaten maceraperst.acı çekiyorlar diyorsunuz.onlar o zorluğu yaşamak için gönüllüler.insanları hayvanlaştırıyor diyorsunuz.tam tersine biz izlerken bile ne kadar israf içinde olduğumuzu öğreniyoruz.yarışmacılar o zorluklar içerisindeyken insan kalabilme mücadelesi veriyorlar.küfür-saldırı vb yasak diskalifiye oluyorlar.türk toplumuna yabancı ahlak bozuyor kötü örnek diyorsunuz.bize yabancı değil.bizde tatile gittiğimizde böyle yaşıyoruz.türkiyenin üç bölgesinde insanlar bu şekilde giyimde yaşıyor.çıplaklık ahlaksızlık diyorsunuz.biz çıplaklık görmüyoruz.el-ayak-vücud etten kemikten kadın ve erkekler görüyoruz.size göre mahrem olabilir bakmazsınız olur biter.bize göre mahremlik bişey yok.biz onlara o gözle bakmıyoruz ki mahrem olsun.sorun yok.evde çoluk çocuk izliyoruz.
  • kemalkemal2 sa önce
    Genelev gibi yayın yapan kanallar kaatılmalı ve sahiplerine ağır cezalar verilmeli ve bir daha kanal açma izni verilmemeli.
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