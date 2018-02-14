Survivor Türk gençliğini zehirliyor! Büyük tehlike

YENİAKİT.COM.TR - Yurt dışından ithal ettiği yarışmalarla toplum ahlakında yozlaşmaya neden olan Acun Ilıcalı’nın en tehlikeli programı olan Survivor, tv8 ekranlarında yeniden gösterilmeye başlandı. Yarı çıplak kadınların ve erkeklerin ahlak sınırlarını zorlayan seviyede bir arada bulunduğu programa duyarlı Müslümanlardan tepki yağıyor. İnsanı insan yapan ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı söz konusu yarışma ile Acun ve kanalı tv8 ciddi gelirler elde ederken toplum ise büyük bir risk ile karşı karşıya kalıyor.

DİNDAR NESİL İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği milli ve manevi değerlerine bağlı dindar nesil için büyük bir tehlike arz eden Survivor yarışması, batı merkezli ahlaki değerleri benimseyen ve her detayında materyalist düşüncenin yansıtıldığı bir platform olarak ön plana çıkıyor. Kadın ve erkeklerden oluşan yarışmacılar hiç bilmedikleri ıssız bir adaya yerleştiriliyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan yemekten mahrum bırakılan yarışmacıların yemek yemek için birbirlerine karşı acımasızca mücadele içerisine girilmesi isteniyor.

YARIŞMACILARA İŞKENCE EDİLİYOR

Program geneline bakıldığında aç kaldıkları ve sevdikleri ile görüştürülmedikleri için iyice agresifleşen ve insani duygularını yitirmeye başlayan yarışmacılar birbirlerine karşı adeta düşman kesiliyor. Sürekli kavga eden, aç bırakılan, zorlu parkurlarda yarışmaya zorlanan ve zor koşullar altında yaşamaya mahkum edilen yarışmacılar psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğruyor. Bu nedenle Survivor, ahlaki değerleri çiğnemesinin yanı sıra yarışmacıları bir adaya hapsederek insan onurunu da ayaklar altına alıyor ve adeta işkence programı haline geliyor.

RTÜK SESSİZ

Hemen hemen her konuda televizyonlara ceza yağdıran RTÜK, söz konusu Acun ve Survivor olunca hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bazı kanallara ceza yağdırılıp bir kısım kanalların ise görmezden gelinmesi toplumda söz konusu birimlerin yetkinliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

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