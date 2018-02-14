Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Survivor Türk gençliğini zehirliyor! Büyük tehlike

Acun Ilıcalı’nın bugüne kadar ülkeye getirdiği en tehlikeli yarışma programı olan Survivor, bu yıl yeniden gösterime girdi. Rezilliklerin önünün arkasının kesilmediği skandal yarışma gençliğimizin milli ve manevi duygularını öldürüyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:50
Survivor Türk gençliğini zehirliyor! Büyük tehlike

YENİAKİT.COM.TR -  Yurt dışından ithal ettiği yarışmalarla toplum ahlakında yozlaşmaya neden olan Acun Ilıcalı’nın en tehlikeli programı olan Survivor, tv8 ekranlarında yeniden gösterilmeye başlandı. Yarı çıplak kadınların ve erkeklerin ahlak sınırlarını zorlayan seviyede bir arada bulunduğu programa duyarlı Müslümanlardan tepki yağıyor. İnsanı insan yapan ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı söz konusu yarışma ile Acun ve kanalı tv8 ciddi gelirler elde ederken toplum ise büyük bir risk ile karşı karşıya kalıyor.

DİNDAR NESİL İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği milli ve manevi değerlerine bağlı dindar nesil için büyük bir tehlike arz eden Survivor yarışması, batı merkezli ahlaki değerleri benimseyen ve her detayında materyalist düşüncenin yansıtıldığı bir platform olarak ön plana çıkıyor. Kadın ve erkeklerden oluşan yarışmacılar hiç bilmedikleri ıssız bir adaya yerleştiriliyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan yemekten mahrum bırakılan yarışmacıların yemek yemek için birbirlerine karşı acımasızca mücadele içerisine girilmesi isteniyor.

YARIŞMACILARA İŞKENCE EDİLİYOR

Program geneline bakıldığında aç kaldıkları ve sevdikleri ile görüştürülmedikleri için iyice agresifleşen ve insani duygularını yitirmeye başlayan yarışmacılar birbirlerine karşı adeta düşman kesiliyor. Sürekli kavga eden, aç bırakılan, zorlu parkurlarda yarışmaya zorlanan ve zor koşullar altında yaşamaya mahkum edilen yarışmacılar psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğruyor. Bu nedenle Survivor, ahlaki değerleri çiğnemesinin yanı sıra yarışmacıları bir adaya hapsederek insan onurunu da ayaklar altına alıyor ve adeta işkence programı haline geliyor.

RTÜK SESSİZ

Hemen hemen her konuda televizyonlara ceza yağdıran RTÜK, söz konusu Acun ve Survivor olunca hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bazı kanallara ceza yağdırılıp bir kısım kanalların ise görmezden gelinmesi toplumda söz konusu birimlerin yetkinliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:50
  1. Survivor
  2. survivor yarışma
  3. Survivor 2018
  4. Acun Ilıcalı
  5. All star
  6. gönüllüler
  7. fragman
  8. tv8

YORUM YAZ

  • denizdeniz58 dk önce
    Ya siz de izlemeyin o zaman bu kadar basit.Ben izlemiyorum,izletmiyorum.manyakmısınız nesiniz ya.Bu kadar dert varken................
  • Ali uysalAli uysal1 sa önce
    Demekki Rtük yetkililerini rahatsız etmiyor.Daha bu ülkede alınacak çok yol var.
  • remrem1 sa önce
    nerde o eski erkan yolaç evet hayır yarışması ve mehmet ali erbilin değiştir yarışması
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
  1. Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
  2. Türkiye'de ne kadar Suriyeli sığınmacı..
  3. Skandalla ilgili Bakan'dan açıklama..
  4. Kahramanmaraş’ta servet değerindeki..
  5. Akit gördü, yanlıştan dönüldü
  6. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan..
  7. Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
  8. O isimden küstah çıkış: Türkiye..
  9. Bu son 28 Şubat olsun
  10. Terör örgütü PKK'nın "tavuk..
  11. TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı
  12. ASELSAN üretti! Hayat kurtaran yerli..
  13. 150 milyonluk kira sertifikası
  14. Afrin Harekatı'nın Doğu ve Güneydoğu..
  15. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 240 bin..
  16. Çete üyeleri bu yöntemle 1 milyon 200..
  17. 'ABD para veriyor, CHP kalkan oluyor'
  18. Bakan Tüfenkci'den ikinci el araç..
  19. Sağlıkla büyümede ikinci perde
  20. Genç kız şok gerçeği mahkemede öğrendi!
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...