Survivor gençliği okulları cehenneme çeviriyor

İŞTE O YAZI;

Çorlu Ahi Evran Meslek Lisesi…

Bir öğretmen ders anlatmaya çalışıyor…

Ancak…

Karşısındaki öyle bir sınıf ki, öğretmenle edepsizce dalga geçiliyor, hoyrat kahkahalar atılıyor, meydan okur gibi ayakta dolaşılıyor…

Hatta bir öğrenci öğretmeni kucaklayıp götürüyor.

Derste oluyor bütün bunlar…

2018’in Türk eğitim sisteminden bir kare bu…

Kimse kusura bakmasın ama günümüz eğitim sisteminde öğretmen, instagram gençliğinin adeta şamarlayarak eğlendiği bir mizah malzemesine dönüştürülmüş durumda.

Bu video bunun en açık göstergesi.

Okullar önceden de iyi sayılmazdı evet ama şimdi bu türden rezaletlerin yaşandığı yerlere dönüştü.

İyileri de var elbette…

Dizilerde görülen arsızlığın, terbiyesizliğin, cahilliğin, ukalalığın, özentiliğin, şiddetin, vıcık vıcık ilişkilerin benzerleri okul sıralarında da görülüyor artık.

Şaka değil, gerilim o kadar yüksek ki okulların kapılarında polis otoları bekliyor.

Öğretmenlerden eğitim değil yalnızca öğrencileri sınıfta tutmaları bekleniyor.

Çünkü bu tip şımarık çocuklara değil ders anlatmak 40 dakika boyunca sıralarında kalmalarını sağlamak bile olağanüstü bir başarı.

Ve biz bu akıl dışılığa; okulu, öğretmeni, kitabı, yakıtı, servisi ile ülke olarak en büyük harcamalarımızdan birini yapıyoruz her yıl.

Aileler büyük beklentilerle adeta yatırım yapar gibi finanse ediyorlar çocuklarını.

Peki sonuç…

Öğrencilerin sosyal medyada paylaşacağı videoların maskotu haline getirilmiş, aşağılanmış bir öğretmenlik müessesesi ve sınıfta kendini kapana kısılmış gibi hisseden, öfkeli, depresif, sorunlu bir gençlik…

POLYANNACILIK OYNAMAYI BIRAKALIM…

Eğitim sistemimiz, öğretmen ve öğrencileri anlamsızlıktan delirtecek şartlar hazırlayarak okulu bir cehenneme çevirmiş durumda. Her “eğitim” dendiğinde kurcalamak için akla ilk öğretmenlerin gelmesiyle (...)

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