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Sürüşün geleceği yeniden tanımlanıyor

NISSAN sürücülerin beynindeki sinyallerle araç arasında bir iletişimin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. B2V isimli teknoloji şimdiden otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
Sürüşün geleceği yeniden tanımlanıyor

NISSAN’dan devrim gibi bir uygulama. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden NISSAN, sürücünün beynindeki sinyalleri yorumlayan ve bu sinyallerle insanların otomobillerle nasıl etkileşim kurduğunu tespit eden yenilikçi bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 

NISSAN’ın Brain-to-Vehicle, ya da B2V adını verdiği bu teknoloji, sürücüler için reaksiyon sürelerini hızlandırmayı vaat ederken, otomobillerin sürüşü daha keyifli hale getirmek üzere kendini uyarlamaya devam etmesini sağlıyor.B2V, otomobillerin nasıl sürüleceği, motor teknolojilerine sahip olacağı ve topluma nasıl entegre edileceğine ilişkin şirketin vizyonu niteliğinde olan Nissan Intelligent Mobility’deki en son gelişmeyi gözler önüne seriyor.

‘Heyecan verici’

NISSAN Global Genel Müdür Yardımcısı Daniele SCHILLACI, “Pek çok insan, konu otonom sürüş olduğunda, insanların makine üzerindeki kontrolü bırakacağı yönünde pek de gerçekçi olmayan bir düşünceye sahip. Bunun tam aksini ortaya koyan B2V teknolojisi, insanların beyinlerinden gelen sinyalleri kullanarak sürüşü daha heyecan verici ve keyifli hale getiriyor. Nissan Intelligent Mobility ile daha otonom, daha fazla elektrifikasyon ve daha fazla bağlanabilirlik sunuyoruz” dedi.

Nissan NASA ile anlaştı

Nissan ile NASA sürücüsüz araç sistemlerini geliştirmek için beş yıllık anlaşma imzaladı. Silikon vadisinde bulunan Nissan Araştırma Merkezi direktörü Maarten Sierhuis, NASA’nın gezegenler arası gezintilerinde ön görülemeyen durumlarda uzaktan kontrol için SAM’i geliştirdiklerini söyledi. Sierhuis, “Hedefimiz şirketlerin beklenmedik kentsel ortamlarda, örneğin toplu taşıma ya da lojistik dağıtım hizmetleri gibi otonom araçlardan oluşan bir filoyu güvenli bir şekilde hayata entegre etmeyi sağlamak” dedi.

300 BİN ADET SATILDI

Nissan’ın elektrikli otomobili Leaf dünya çapında 300 bin adet satıldı. 2010 yılında satışa sunulan Leaf, rakiplerinden önce piyasaya girmenin avantajını yaşıyor. Leaf modeli yedi yılda 300 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Leaf; Amerika’da 114 bin, Japonya’da 90 bin ve Avrupa pazarında 95 bin adet satıldı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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