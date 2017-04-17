Sürüş İzlenimi: Volkswagen Tiguan 1.4 Otomatik

Türkiye yollarından SUV'lar giderek daha çok yer kaplıyor. Bunda; iri cüsseleri, sundukları geniş alan, sürüş konforu ve güven algısı oldukça etkili. VolkswagenTiguan ise hepsini bünyesinde toplamış. Bilhassa konfor ve güven hissiyatı konularında oldukça başarılı...



DIŞ TASARIM



Tiguan, seleflerinden farklı olarak köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Farların, stopların ve sislerin dikdörtgen formu bu köşeli tasarımı destekliyor.



Araca önde bakıldığında ilk dikkat çeken LED farlar. VW grubu bu konuda zaten kendini kanıtlamış durumda. Farların arasını, yani ızgarayı krom çıtalar süslerken, tampondaki hava girişleri geniş tutulmuş. Bu da Tiguan'a sportif bir görünüm kazandırmış.





Yan tarafa geçtiğimizde, camları çevreleyen krom çıtalar 'lüks' izlenimi desteklemiş. Yine etek altında da krom detaya yer verilmiş.



Arka tarafta stop lambaları göze çarpıyor. 3D görünüme sahip olan stoplar araca şıklık katıyor. Bu şıklığı tamponun üstündeki krom çıta desteklerken, arka tarafta sportif görünüm çift egzoz çıkışıyla tamamlanıyor.



İÇ MEKAN



Tiguan'ın içerisinde kaliteli malzemeler kullanılmış. Burada da siyah zeminin üzerine krom detaylara yer verilerek 'zıtlık' uyumu yakalanmış.



Orta konsolda sürücüyü yoran tuş karmaşası yok. Bilgi ekranı orta konsolun ortasına konumlandırılmış. Bu da konsolu görsel anlamda rahatlatmış. Gösterge ekranı tamamen dijital ve aracın vermiş olduğu 'kalite' algısına büyük destek sağlıyor.





Kalite demişken... Hem konsolda kullanılan malzemeler hem de koltuk kumaşları gerçekten kaliteli. Tabi torpido kapağında kullanılan malzeme hariç.



Öte yandan araçta eşya gözü ile ilgili bir sıkıntı yok. Mühendisler kullanıcılara bol bol yer ayırdığı gibi fonksiyonelliği de ihmal etmemiş. Orta konsola istenildiğinde ortaya çıkan bardak tutucu var. Arkada oturanlar ise bir şeyler yemek istediğinde masa aparatı mevcut.



PERFORMANS VE SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ



Tiguan'ı kullanırken en çok etkilendiğim özelliği konforu oldu. Tam bir uzun yol aracı. Dikkatimi cezbeden bir başka nokta ise viraj performansı.



Normalde viraj performansını arttırmak için sert süspansiyon kullanılır ve bu da konfordan ödün vermek anlamına gelir. Ancak Tiguan'da böyle bir şey söz konusu değil. Hem konforlu hem virajı çok iyi. İşte bu yüzden güven algısı üst düzey. Mühendisler konfor/viraj denklemi üzerinde cidden çalışmış.





Performansına gelecek olursak, ara hızlanmalarda 250 Nm'lik torkun avantajını hissettiriyor. Üstelik maksimum torka 1500 devirde ulaşması da büyük avantaj. Ayrıca 150 beygirlik maksimum güce sahip. Gaza bastığınızda bunun ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Ancak gaza ilk bastığınızda anında tepki vermiyor. Yine de rahatsız edecek bir durum değil, çünkü 'geç' denilebilecek düzeyde değil. Özetle performansı memnun etti



Yakıt tüketimi konusunda cimri sayılmaz. Ortalama 9 - 10 litre arasında yakıyor. Ancak unutmayın ki, 1.5 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Bu kiloya 9 - 10 litre gayet normal ki, bu tüketimin içerisinde İstanbul trafiğinin etkisi de var.



ARTILAR VE EKSİLER



+ Çok konforlu

+ Viraj performansı etkileyici

+ Performansı güçlü

+ Malzeme kalitesi iyi

+ İç mekanda fonksiyonelliğe dikkat edilmiş

+ Şık tasarıma sahip



- Torpido kapağı daha kaliteli olabilirdi

- Araç gaz pedalına anında tepki vermeli



BONUS BİLGİLER



VW Tiguan, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldızla ayrıldı.

Türkiye'de 102 bin liradan başlayan fiyatlara sahip.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor hacmi: 1395 cc

Maksimum güç: 150 HP / 5000 d/d

Maksimum tork: 250 Nm / 1500 d/d

Şanzıman: 6 ileri otomatik şanzıman



Şehir içi yakıt tüketimi: 7.3 (Fabrika verisi)

Şehir dışı yakıt tüketimi: 5.4 (Fabrika verisi)

Ortalama yakıt tüketimi: 6.0 (Fabrika verisi)

Yakıt türü: Benzin

0 - 100 km/s: 9.2

Maksimum hız: 200 km/s



Boş Ağırlık: 1498 kg

Uzunluk/genişlik/yükseklik: 4486 / 1839 / 1632 (mm)

Bagaj hacmi: 615 lt

Yakıt kapasitesi: 58 lt

Haber7