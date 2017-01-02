Şürüş İzlenimi: Nissan Qashqai 1.2

NissanQashqai, Türkiye'nin en çok satan crossover modeli olarak dikkat çekiyor. Caddelerde daha çok 1.5 litrelik dizel motoru ile arz-ı endam etse de, 1.2'lik performansı da yabana atılacak türden değil. Aksine, bazı kullanıcılar oldukça mantıklı olabilir.

Lafı uzatmadan anlatmaya başlayalım...

DIŞ TASARIMI YERLİ YERİNDE

Aracın tasarımından başlayacak olursak, Nissan 'X' devrimini ön kısımda görmemiz mümkün. Farların birleştiğinizde oluşan X görüntüsü, tampona yapılan aynı dokunuşlarla desteklenmiş. Izgaradaki logo krom çıtalarla çevrelenirken, bu krom detayları sis farlarının çevresinde de görmek mümkün. Bu detaylar, artacın karmaşık olmayan tasarımına şıklık katmış.

Qashqai'nin çamurluklar şişkin bir tasarıma sahip. Bu da, oldukça hoş bir tasarıma sahip olan aracı daha kaslı gösteriyor.

Arka tarafa doğru gittiğimizde ise arka kapıdan itibaren yine bir şişkinlik görüyoruz. Yani heybet arka tarafta da desteklenmiş. Bir şişkinlik de stop lambalarının arasında bulunuyor. Bunu minyatür bir spoiler olarak da düşünebilir ki, araca oldukça Sportif bir hava katmış. Genel olarak dış tasarım; spor işini abartmamış, baklavası da pazusu da göze batmayan irice bir sporcuyu andırıyor.

İÇ MEKANDA LED SÜRPRİZİ

İç mekana geçecek olursak, içerisinin selefine göre daha geniş olduğunu söylemek lazım. Zira bir önceki Qashqai!nin arka koltuğu B sınıfı bir otomobilden çok da farklı değildi. Dolayısıyla bu güzel bir gelişme. Ön konsol gayet hoş tasarlanmış. Malzeme kalitesi iyi. Özellikle havalandırmalar hem tasarım olarak hem de çevrelerindeki gri detaylarla şıklığı destekliyor.

Orta konsolda iki bardaklık ve cüzdanınızı koymanız için bir cep bulunuyor. Araçta el freni işlevini ise vites kolunun ön tarafında bulunan bir düğme üstleniyor. Bu da aracın dikkat çeken bir başka özelliği. Bir de bu düğmeye bastığınızda oldukça hoş bir ses çıkıyor. Ayrıca orta konsolu çevreleyen led lambalar da görsel anlamda zekice düşünülmüş bir başka detay.

Bizim kullandığımız araç giriş seviyesinin bir üst paketiydi. Buna rağmen zengin donanıma sahip. Araçta ESP, yan hava yastıkları, aktif sürüş kontrolü, hıza duyarlı direksiyon ve yokuş kalkış desteği gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor. Yine gösterge panelindeki ekrandan araç ve sürüşle ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Buna lastik basınçları da dahil. Özetle Nissan, iç mekanda cimri davranmamış.

ŞAŞIRTAN PERFORMANS

Geçelim 1.2 litrelik motorun performansına... Benim gibi birçok kişinin aklına şu soru gelmiş olabilir: Bu cüssedeki bir aracı 1.2 motor nasıl kaldırır?

Gayet iyi kaldırıyor.

Baştan şunu belirteyim, araç ortalama 1.332 kilogram ağırlığında. Turbo benzinli 1.2 litrelik motoru ise 115 beygir gücünde. Tork değeri ise 190 Nm. İşin sırrı da burada. 190 Nm'lik tork turbo benzinli motorla buluşunca, bu ağırlıktaki bir aracı götürmek de çocuk oyuncağı oluyor.

Gaz pedalı verdiği tepkiler yerinde. Ara hızlanmalarda biraz geç kalsa da, yüksek hızlara çıkmada hiçbir problemi yok. Özellikle belli bir seviyeden sonra oldukça zevkli bir sürüş karakterine bürünüyor. Adeta size, bedenini sıkan o gömleği yırttığını hissettiriyor.

Şanzıman

Şanzıman konusunda söylenecek pek bir şey yok. Seviye değiştirirken gayet yerinde tepkiler veriyor.

Yakıt tüketimi

Yakıt tüketiminde ise biraz konuyu açmak gerekiyor. Ekranda çok şaşırtıcı rakamlar görebiliyorsunuz. Agresif sürüşte anlık ölçümde yüksek rakamlara çıkabildiğiniz gibi, doğru kullanımda 2.8 litreyi gibi şaşırtıcı bir rakam da görebiliyorsunuz. Genel olarak şehir dışında 7.2, şehir içinde ise 8 - 8.5 litre arasında yakıyor. Yani aynı motora sahip bir otomobil kadar... Zaten 1.2 Qashqai'nin mantıklı olmasının bir nedeni de bu durum.

ARTILAR VE EKSİLER

+ Performansı yerinde

+ Yol tutuşu iyi, ağırlığını hissettiriyor. (Kemikli de diyebiliriz)

+ Gaz pedalına zamanında tepki veriyor.

+ Şanzıman tepkileri yerinde.

+ Yakıt tüketimi makul

+ Konforlu

+ Paketine göre donanımı zengin

+ Hem iç hem de dış tasarımı hoş

+ En çok satan crossover. Dolayısıyla 2. el piyasası da kuvvetli.

+ En çok satan crossover ünvanını uzun süre elinde tutması, sorunlu bir araç olmadığı konusunda ipucu veriyor.



- Ara hızlanmalar daha iyi olabilirdi

NEDEN MANTIKLI?

Nissan Qashqai'nin 1.2 litrelik Tekna versiyonu oldukça mantıklı bir araç. Benzinli bir otomobilden daha fazla yakmadığı gibi, iyi bir benzinli otomobille hemen hemen aynı fiyatlara sahip, hatta bazılarından ucuz bile. Ayrıca bir otomobilden daha geniş ve daha kemikli bir araç. Üstelik 2. el piyasası da kuvvetli. Yani rakiplerine göre daha rahat satabileceğiniz bir araç.

Kimlere hitap ediyor?

1.2 Qashqai, özellikle büyük şehirlerde yaşamayanlar için ideal bir araç, çünkü trafiğin az olduğu yerlerde daha az yakıt yakabilir.



Ayrıca geniş bir araca ihtiyaç duyanlara ve kalabalık ailelere de hitap ediyor. Zira geniş hacminin yanı sıra, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almış bir model.



Uygun fiyata iyi bir SUV/Crossover almak isteyenler için de güçlü bir seçenek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor hacmi: 1197 cc

Maksimum güç: 115 HP / 4000 d/d

Maksimum tork: 190 Nm / 2000 d/d

Şanzıman: 7 ileri CVT



Şehir içi yakıt tüketimi: 6.9 (Test verisi: 8.0 - 8.5)

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4.9 (Test verisi: 7.2)

Ortalama yakıt tüketimi: 5.6 (Fabrika verisi)

Yakıt türü: Benzin

0 - 100 km/s: 10.9 (Fabrika verisi)

Maksimum hız: 185 km/s (Fabrika verisi)



Ağırlık: 1332 kg

Uzunluk/genişlik/yükseklik: 4377 x 1806 x 1590 (mm)

Bagaj hacmi: 401 lt

Yakıt kapasitesi: 55 lt

(Haber7)