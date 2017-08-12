Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sürücülerin tercihi dizel ve LPG'li araçlar

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 666 bin 779 otomobilin yüzde 73,3'ünü benzine göre daha tasarruflu dizel ve LPG yakıtlı araçlar oluşturdu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:08
Sürücülerin tercihi dizel ve LPG'li araçlar

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2008-Haziran 2017 dönemini kapsayan yaklaşık 10 yılda yüzde 72 artarak 6 milyon 796 bin 629'dan 11 milyon 666 bin 779'a yükseldi.

Söz konusu dönemde LPG'li araçların sayısı 2 kattan fazla artışla 2 milyon 214 bin 661'den 4 milyon 530 bin 169'a, motorin yakıt kullanan dizel otomobillerin sayısı da 4,2 kat artarak 947 bin 727'den 4 milyon 27 bin 381'e çıktı. Aynı süreçte trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin sayısı yüzde 13 azalarak 3 milyon 531 bin 763'den 3 milyon 66 bin 558'e geriledi.

Böylece haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısında dizel ve LPG'lilerin oranı yüzde 73,3 olarak belirlenirken, benzinli otomobiller yüzde 26,3 oranıyla kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen araçlar ise haziranda yüzde 0,4 olarak istatistiklere yansıdı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:08
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    1. Trump şimdi de o ülkeye 'askeri..
    2. 19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte..
    3. O teröristin kimliği belli oldu!
    4. Hitler'in elinden zor kaçan Yisrael..
    5. Bu yalancıların kökünü kurutmak için,..
    6. ABD'nin planına göre; Gülen halife,..
    7. Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    8. Fenerbahçe'den Maçka'daki terör..
    9. Çanakkale'de 5 gündür kayıptı cesedi..
    10. İlhan Belarus'ta şampiyon oldu!
    11. Kritik uyarı:Kurbanlık alırken acele..
    12. Demirtaş'tan komik 'Erdoğan' hamlesi
    13. Teröristlerden kalleş saldırı:..
    14. Adana'da polisi görünce uyuşturucuları..
    15. Melo Sarı-kırmızı'ya dönüyor!
    16. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden..
    17. Tüm şehri korkutan örümcek!
    18. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    19. Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a dava..
    20. Adana'da aylık ücretle kiraladığı..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması