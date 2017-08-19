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Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması

Emniyet Genel müdürlüğü, 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda uygulanmaya başlayan ve sürücülerin kafasında soru işaretleri oluşturan hız koridor sistemine ilişkin açıklama yaptı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:10
Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, "Otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesi, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkündür." açıklaması yapıldı.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki "giriş-çıkış" verileri esas alınarak, İzmir-Çeşme otoyolu dahil ancak İstanbul-Yalova-Bursa hariç olmak üzere Türkiye genelindeki tüm otoyollarda 1 Temmuz 2017'den itibaren "Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması"na başlandığı anımsatıldı.

KAFA KARIŞIKLIĞI OLUŞTU

Ancak son zamanlarda otoyolları kullanan sürücülere, "ortalama hız tespit sistemi bulunan otoyollarda, gişeler arasında seyahat süresinin idarece belirlendiği ve bu sürelere uymayanlara ceza uygulandığı" şeklinde hatalı bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle sürücülerin 'otoyollardaki araç cinslerine göre belirlenmiş yasal hız limitlerine göre mi, yoksa tespit edilen sürelere göre mi araç kullanılacakları' yönünde tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

HER ARAÇ CİNSİNİN KENDİNE ÖZEL HIZ LİMİTİ VAR, BU LİMİTLER GEÇERLİ

Ülkemizdeki otoyollarda uyulması gereken azami hız sınırları, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesinde, araç cinsleri esas alınarak, örneğin otomobiller için otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre/saat ve yüzde 10 tolerans şeklinde belirlenmiştir.

Otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesi, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkündür."

Araç sürücülerinin, İzmir-Çeşme arasındaki bölümün de dahil olduğu İstanbul-Yalova-Bursa hariç otoyollarda, giriş ve çıkış gişeleri arasındaki zaman ve hızları esas alınarak hesaplanan "ortalama hız ihlali" yapmamaları gerektiği bildirildi.

ARAÇ CİNSİNİZİN HIZ LİMİTİNİ AŞMAYIN

Sürücülerin ayrıca otoyollarda şerit kullanma kuralları ile işaretlere, işaretçilere ve hız limitlerine uymaları, anlık hızlarını ise araç cinslerine göre belirlenmiş olan hız limitleri üzerine çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:10
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