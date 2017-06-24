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Sürücüler gece boyunca trafikte kaldı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların trafik çilesi gece boyunca sürdü.

24 Haziran 2017 Cumartesi 08:35
Sürücüler gece boyunca trafikte kaldı

Bayram tatilini  İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun  Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELİYOR

Özellikle  Ankara istikametinde her iki yolun çift şeride düştüğü  Tavşancıl,  Hereke, Kirazlıyalı,  Kuruçeşme,  Gültepe ve  Köseköy mevkilerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. D-130 ile D-605 karayollarında ise normal akışında devam ediyor.

2 KİLOMETREYİ AŞAN KUYRUK

Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca, Güney  Marmara ile  Ege ve  Akdeniz bölgelerindeki kentlere gitmek isteyen vatandaşlar,  Gebze ilçesindeki Eskihisar Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Feribot işletmeleri sefer sayısını artırırken,  Yalova'daki Topçular İskelesi'ne geçmeye çalışan araçların oluşturduğu kuyruk 2 kilometreyi aştı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 08:35
  1. trafik
  2. bayram trafiği
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