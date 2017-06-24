Sürücüler gece boyunca trafikte kaldı

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELİYOR

Özellikle Ankara istikametinde her iki yolun çift şeride düştüğü Tavşancıl, Hereke, Kirazlıyalı, Kuruçeşme, Gültepe ve Köseköy mevkilerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. D-130 ile D-605 karayollarında ise normal akışında devam ediyor.

2 KİLOMETREYİ AŞAN KUYRUK

Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca, Güney Marmara ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, Gebze ilçesindeki Eskihisar Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Feribot işletmeleri sefer sayısını artırırken, Yalova'daki Topçular İskelesi'ne geçmeye çalışan araçların oluşturduğu kuyruk 2 kilometreyi aştı.