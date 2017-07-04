Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sürücüler dikkat! Trafikte yeni dönem başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz'da otoyollarda başlatılan hız koridoru uygulamasını kliple anlattı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:13

Otoyollarda hız dönemi sona eriyor. 120 km limitini aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek. Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen 'ortalama hız' uygulaması, tüm çevre yollarında 1 Temmuz'da devreye girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Temmuz'da başlatılan hız koridoru uygulamasını kliple anlattı.

Otoyollardaki gişeler arası geçişlerinizde ortalama hız süreleri hesaplanacak.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:13
  1. hız koridoru
  2. otobanda radar uygulaması
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En acı bakış! Bebeğinin cansız bedenini...
    1. En acı bakış! Bebeğinin cansız..
    2. İngiltere'de ardı ardında alarmlar..
    3. Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?
    4. Erdoğan'dan özel kareler
    5. Bakan açıkladı: HÜRKUŞ terörle..
    6. 'Probiyotik birçok derde deva'
    7. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    8. Türk aile kâbusu yaşamıştı... En acı..
    9. Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı
    10. Göztepe transfer bombasını patlattı!
    11. Rus gazı 2019 sonunda Çin'e ulaşacak
    12. Minik Asaf için yardım çağrısı
    13. Külünk: Davaların aylarca sürmesini..
    14. Rusya ve Çin imzaları attı! Devreye..
    15. Yaz sıcakları hastalıklarla sizi..
    16. Kartal bebeğe kalp nakli için gereken..
    17. Bu telefon yok satıyor!
    18. Samsung'un herkesten gizlediği ürün!
    19. AB Başkanı Junker çılgına döndü!
    20. Van'da terör operasyonu: İki terörist..
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’