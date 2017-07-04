Sürücüler dikkat! Trafikte yeni dönem başladı

Otoyollarda hız dönemi sona eriyor. 120 km limitini aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek. Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen 'ortalama hız' uygulaması, tüm çevre yollarında 1 Temmuz'da devreye girdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Temmuz'da başlatılan hız koridoru uygulamasını kliple anlattı.



Otoyollardaki gişeler arası geçişlerinizde ortalama hız süreleri hesaplanacak.