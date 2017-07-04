Sürücüler dikkat! Trafikte yeni dönem başladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz'da otoyollarda başlatılan hız koridoru uygulamasını kliple anlattı.04 Temmuz 2017 Salı 15:13
Otoyollarda hız dönemi sona eriyor. 120 km limitini aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek. Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen 'ortalama hız' uygulaması, tüm çevre yollarında 1 Temmuz'da devreye girdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Temmuz'da başlatılan hız koridoru uygulamasını kliple anlattı.
Otoyollardaki gişeler arası geçişlerinizde ortalama hız süreleri hesaplanacak.