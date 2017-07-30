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Sürücüler dikkat! Otobanda ince hesap dönemi yarın başlıyor

Otoyollarda ince hesap dönemi bugün başlıyor. Örneğin 210 km'lik yolu 1 saat 55 dakikadan kısa sürede geçen sürücüler, sınırı aşmış sayılacak. Sürücüye cezai işlem uygulanacak.

30 Temmuz 2017 Pazar 08:51
Sürücüler dikkat! Otobanda ince hesap dönemi yarın başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte, yarından itibaren araçların otoyollardaki ortalama hızları gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanacak, hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanacak. Buna göre örneğin Mahmutbey-Edirne arasındaki yaklaşık 210 km'lik otoban yolunu 1 saat 55 dakikadan daha kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri hız sınırını aşmış sayılacak.

ORTALAMA HIZ TESPİTİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, yeni uygulamayla birlikte araçların, otoyollarda giriş ve çıkış yaptıkları HGS/OGS noktaları arasında kat etmiş oldukları mesafe ve süre bilgilerinden ortalama hızlarının tespit edileceğini ifade etti.

Otobanda ince hesap dönemi

Yönetmelikte belirtilen süreyi aşan araçlara ceza kesileceğini belirten Kazma, hız sınırlarını yüzde 10-30 arası aşan sürücülerin 154 TL yüzde 30'dan fazla aşanların ise 427 lira ödeyeceğini belirtti. Yeni sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında başlayacak. Cezalara itiraz etmek isteyen sürücülere 15 gün süre tanınacak.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 08:51
  1. otoban hız
  2. OGS
  3. HGS
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