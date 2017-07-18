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Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapanıyor

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 1 ay ulaşıma kapatılacak.

18 Temmuz 2017 Salı 23:02
Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapanıyor

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak.
24 Temmuz’da başlayacağı belirtilen üstyapı çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildikten sonra Kaynaşlı Kavşağından TEM otoyoluna tekrar verilecek.

Çalışmanın 24 Ağustos 2017 tarihinde bitmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 23:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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