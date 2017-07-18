Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti ulaşıma kapanıyor

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak.

24 Temmuz’da başlayacağı belirtilen üstyapı çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildikten sonra Kaynaşlı Kavşağından TEM otoyoluna tekrar verilecek.

Çalışmanın 24 Ağustos 2017 tarihinde bitmesi planlanıyor.