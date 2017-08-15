Sürücüler dikkat! Artık radar olacaklar

Bursa’da sürücülerin trafik kurallarına daha fazla uymasını sağlamak için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin İzmir, Ankara, İstanbil girişi ile otoyolda olmak üzere 7 farklı noktalara maket trafik polisi aracı konuldu.

Aşırı suratlı şekilde yola devam eden sürücüler, beklemedikleri noktalarda trafik polisi aracını görünce hızlarını yavaşlatıp, kurallara uyuyor. Sürücüler, uzaktan baktıklarında gerçek trafik polisi aracını sandıkları maketi yakından görünce kısa süreli şaşkınlık geçiriyor. Daha önce şehirlerarası yollarda kullanılan uygulamanın şehir girişlerinde olması sürücülerin şaşkınlığına neden oluyor. Trafik ekiplerinin uygulama yaptığını zanneden sürücüler ceza yemekten kurtulmak için maketin yanından geçerken hızlarını yavaşlatarak, kurallara uygun bir şekilde geçiş sağlıyorlar.

YAKIN ZAMANDA RADAR KONTROLÜ YAPACAK

Maket trafik polisi aracı güneş enerjisi ile çalıştığı için günün tüm saatlerinde o noktada trafik uygulaması var gibi gösteriyor. Kalın bir zemine yapılan maket ancak yanından geçince gerçeğinden fark ediliyor. Yakın zamanda maketlerin hız kontrolü de yapacağı öğrenildi.

Bursa - İstanbul yolu üzerinde konulan maket ile ilgili konuşan bir sürücü, “Bu noktada sürücüler daha önceleri yokuş aşağı çok hızlı iniyordu. Artık yokuşun başında trafik polisi aracını gören ceza yememek için kurallara uyarak iniyor. Bu noktalarda önceden çok kaza oluyordu, bu uygulama sayesinde kazaların azalacağına inanıyorum" dedi.