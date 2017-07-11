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Trafikte cep telefonu kullanımına yeni düzenleme

Yeni hazırlanan ve önümüzdeki 10 yılı kapsayacak olan 'Yol Güvenliği Eylem Planı'nda araçlarda cep telefonu kullanımına alkol gibi sıkı denetim ve cezalar getirilecek.

11 Temmuz 2017 Salı 09:27
Trafikte cep telefonu kullanımına yeni düzenleme

Türkiye’de, en çok can kaybına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla “Yol Güvenliği Kurumu” oluşturulacak. Resmi rakamlara göre Türkiye’de sadece geçen yıl bir milyonun üzerinde trafik kazası yaşandı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bu kazalarda, 7 bin 300’ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 40 milyon TL’lik maddi kayıp yaşandı. Hükümet, bu kayıpların önüne geçmek amacıyla yeni yapılanmaya gitme kararı aldı.

Buna göre, yeni bir yol güvenliği stratejisi oluşturulacak. 2021-2030 Yol Güvenliği Eylem Planı hazırlanacak. Yol güvenliğine yönelik yeni bir kurum kurulacak ve kurum mevzuatı reformlarla desteklenecek. Yol Güvenliği Kurumu, yol güvenliğinin dört sac ayağı olarak kabul edilen eğitim, denetim, acil yardım ve mühendislik alanlarında bütüncül politikalar oluşturacak.

Trafikte can kaybına neden olan nedenler anket çalışmaları ile araştırılacak ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda çözüm önerileri getirilecek. Toplumu bilinçlendirmek için yoğun bir iletişim kampanyası yapılacak. Strateji ve eylem planının uygulanmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) hibe finansmanına yönelik yeni bir proje havuzu oluşturulacak.

Okulda, işyerlerinde ve trafikte oluşturulacak ekiplerle yoğun bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak. Okullardaki trafik dersinin içeriği zenginleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ile okullarda seminer programları düzenlenecek. Okullardaki eğitimin yanı sıra işyerlerinde de emniyet tarafından eğitim verilecek.

Denetim konusunda yeni çalışmalar yapılacak. Belli aralıklarla rutin denetimlerin yanı sıra, yollarda sık sık radar kontrolleri yapılacak. Hız uyarıları sıklaştırılacak. Yollardaki kameralı denetim sistemleri de yaygınlaştırılacak.

Vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun bir iletişim kampanyası hayata geçirilecek. AVM’ler gibi insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda yol güvenliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik tanıtımlar yapılacak. Alkollü araç kullanımıyla mücadele devam edecek.

Son dönemde artış kaydeden sürücülerin cep telefonu kullanımının yarattığı riskler kamuoyuna anlatılacak. Araçta cep telefonu kullanımına, alkollü kullanıma eşdeğer cezalar uygulanacak.

KAZA RİSKİNİ 4 KAT ARTIRIYOR

Cep telefonlarının trafikte yarattığı tehlike 25 Haziran’da Habertürk’te, “Zombi şoförler” başlığıyla haber olmuştu. Haberde yer verilen Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 5 sürücüden birinin gözleri direksiyondayken cep telefonunda. Akıllı telefonuna bakarak araç kullanan bu sürücüler kaza riskini 4 kat artırıyor. Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Trafikte Cep Telefonu Kullanımı” raporuna göre telefon beklerken veya görüşme bittikten sonra da kaza riski artıyor.

699 sürücü üzerinde yapılan araştırmada, görüşme bittikten sonraki 5 dakikada kaza olasılığının 4.8 kat, 15 dakika içinde 1.3 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki yol güvenliği araştırmalarına göre ise kazaların yüzde 60’ı telefona bakan sürücülerden kaynaklı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:27
  1. trafikte cep telefonu kullanma cezası
  • MahmutMahmut34 dk önce
    Süleyman, ne önemi var? Meydanlarda, açılışlarda bas bas "ekonomi süper" diye bağıran adamları alkışlamıyor musun? Esnafa bir sürü kredi dağıtılmadı mı reklamı yapıla yapıla. Para derdi mi var ki adamların? Fazladan 3 kuruşlarını da cep telefonuyla araba kullanırken versinler ne fark edecek ki? Yoksa sen başımızdakilere ....mı diyorsun?
  • Abdulmetin Abdulmetin 35 dk önce
    Süleyman bey basit olan ney can kayıplarını ?bence basit olan senin dar görüşlü olman bu yüzden oy vermeyecekler bırakın vermesin sende verme yeterki saçma sapan kayıp sonrası yuvalar yıkılmasın!!
  • SadeddinSadeddin47 dk önce
    Araç kullanırken cep telefonu kullananlar kendilerine zarar verse emenna fakat karşısında gelen veya çarptı gıda insanlara ne demeli onların yaşam hakları ne olacak herşeyi politik hırsile yaklaşmak gerekir
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Vatandaşın işine yarıyacak bir şey yapmazlar iş ceza vs'ye gelince anasını bellerler çok halt ettimiz böyle basit gibi görünen meselelerden ciddi oy kaybı olur esnaf canlanırsa devlet canlanır adamlara para lazım böyle kahbece vatandaşın parasına göz dikme olarak yorumluyorum (13 senedir Akpden başka bir partiye oy vermemiş birisi olarak yorumIuyorum)
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