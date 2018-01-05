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Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var

Egzoz emisyonu yaptırmayan araç sahiplerini artık 4 bin'ye varan para cezası bekliyor.

05 Ocak 2018 Cuma 10:58
Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarına hız verdi. Artık bakanlık emniyetten alacağı listelerle Türkiye'deki tüm araçların emisyon değerlerini kontrol edebilecek. Ayrıca emisyon ölçümü yaptırmayanlarda sistemden otomatik olarak belirlenecek.

Sürücülerin en çok ihmal ettiği ölçümlerin başında gelen egzoz emisyon ölçümünde denetimlerde sıklaşıyor. Daha önce başka araçlar üzerinden emisyon yaptıran ve belgeleri sınır değerler içinde olanlar anlık denetimde ceza yeme riskiyle karşı karşıya.

Ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmayan ve ve sınır değerleri sağlamayan araçlara 4 bin lirayı bulan cezalar kesilebiliyor.

Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek.

Egzoz Muayene Egzoz Emisyon ölçümü 2018 yılı ücreti

55 TL (KDV Dahil)

Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası

1.206 TL 2018 için (2017 için 1.054 TL)

Egzoz Gazı Emisyonu Yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip ise cezası

2.423 TL 2018 için (2017 için 2.177 TL)

2018 ücret ve cezaları yaklaşık ve yeniden değerlendirme oranına göre hesaplanmıştır.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:58
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