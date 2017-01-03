Sürücü Kursu Teorik Ders konuları

Sürücü kursu ilk aşamalarından olan teorik bilgilerin özümsenmesi, direksiyon eğitimlerinde oldukça işinize yarayacaktır.

Öncelikle trafik kuralları ve karayolları kanunlarının iyi bilinmesi gerekir. Çünkü trafik kurallarının ve kanunların bilinmesi birçok zaman sizin faydanıza olacaktır ve ceza almamanızı sağlayacaktır.

Trafik kuralları bazı tanımlamalarla ifade edilir. Bu tanımlamaların bir kısmı trafik kuralları ve semboller olarak kaşınıza çıkacaktır. Ayrıca bu semboller ve tanımlamalar, teorik sınavda soru olarak sizlere sorulacaktır.

Trafik sembolleri, bir dizi uyarı içerir. Burada amaç araçların karmaşa halinde trafikte seyretmelerin ve kazaların önlenmesidir. Mesela en önemli trafik kurallarından bir tanesi geçiş önceliğinin her zaman için yayalardan yana olmasıdır.

Kavşaklarda ve geçit yerlerinde geçiş önceliğinin hangi araca ait olduğu gibi konularda teorik derslerde verilen konular arasında yer alır. Tüm bu derslerden sonra kendinizi geliştirmek adına özel direksiyon kursu alabilirsiniz.

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