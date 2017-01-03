Sürücü Kursu için hangi belgeler gereklidir?

Acil durumlardan tutunda işle ilgili konulara kadar hemen her yerde artık araç kullanabilmek zorunlu hale geldi. Araç kullanabilmek için ise öncelikle ehliyet almak gerekiyor.

Ehliyet almak için iyi bir sürücü kursunda eğitim almalısınız. Sürücü kursunda eğitim almadan önce kayıt olmanız gerekiyor. Sürücü kursu için gereken evraklar ise; 4 adet biyometrik fotoğraf, diploma fotokopisi ya da öğrenci belgesi ve sağlık raporu gerekiyor.

Yabancı uyruğa sahip olanlar için ise; pasaportlarının noter tasdikli tercümesi, eğer öğrenci olarak bulunuyor ise öğrenci vizesi ya da Türkiye’de iki aydan az kalmadığını gösteren belge, öğrenim belgesinin noterden onaylı Türkçe tercümesi, sağlık raporu, 4 adet biyometrik fotoğraf gerekiyor.

Sürücü kursuna kaydınızı yaptırdıktan sonra teorik dersleri iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Teorik ve pratik sınavları tamamladıktan sonra dilerseniz özel direksiyon kursu alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için, http://www.aydinsari.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.