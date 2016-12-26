Sürücü adayı kadın sınavı geçemeyince kendini tokatladı

Direksiyon sınavında park konusunda başarısız olan ve 0 puan çeken kadın, sonucu duyduğunda küçük çaplı bir sinir krizi geçirdi. Otomobili doğru park edemediğini öğrenen sürücü adayı, bir anda kendini tokatlamaya başladı. O anlarsa araç kamerasına yansıdı.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:18
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