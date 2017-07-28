Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!

Terör örgütü PKK'nın 2015'te sözde "özerklik" ilan ettiği Sur'da öldürülen terörist Sonay Engin'in (40) üzerinde ele geçen silahın balistik incelemesi tamamlandı. Yapılan balistik incelemede silahın, 4'ü polis, 7'si asker 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıda kullanıldığı tespit edildi.





Malatya nüfusuna kayıtlı Çenda kod adlı teröristin, 2009'da Kandil'de PKK'ya katıldığı "Nucan Malatya" kod adını alarak, silah eğitimi aldığı belirlendi. 2013'te "Roza" kod adıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye gönderilen teröristin, burada ABD tarafından "keskin nişancı eğitimi" aldıktan sonra 2015'te "Çenda" kod adıyla çatışmaları organize etmek için Sur'a gönderildiği belirlendi. Terörist, 2015'teki çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik hava harekâtında 1 terörist öldürüldü. Diyarbakır'da ise bir PKK'lı yakalandı.

'Siirt Pervari kırsalında "Şehit Piyade Albay Gökhan Peker 01" operasyonunda bir erkek terörist cesedi, 2 çanta içinde 4 el bombası, bir uyku tulumu ve çok sayıda mühimmat ile birlikte ele geçirildi.

Dün gece yine Siirt Pervari bölgesinde yaşanan çatışmalarda ise 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Diyarbakır Lice ilçesinde, Tepe Jandarma Karakolu'na beton bariyer götüren TIR teröristlerce ateşe verip şoförünü kaçırdı. Operasyonla birlikte sürücünün bırakıldığı öğrenildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor. Ayrıca Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplayan 2 vatandaşa İran tarafından ateş açıldı. Kamuran Fırat isimli vatandaş hayatını kaybetti. (Sabah)