Sürpriz ziyaret... Kazakistan'a geçti..

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı sarayında mevkidaşı Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Taraflar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında sınırların işaretlenmesi ve sınır rejimi anlaşmalarının yanı sıra cumhurbaşkanlarının ortak bildirisi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin komşuluk temeline dayalı olduğunu belirterek, "Bizim dilimiz, tarihimiz, dinimiz ve kültürümüz bir. Babalarımız birbirleriyle iyi komşuluk ilişkileri kurmuştur. Bunlar bizim edebiyat ve kültürümüzde yansıtılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kazakistan ile Kırgızistan arasında tüm alanlarda yapıcı ve güvenilir diyaloğun kurulduğuna işaret eden Nazarbayev, "Biz Avrasya Ekonomik Birliğinde ortağız. Ülkelerimiz arasında çözüm bulunamayacak sorun yoktur." diye konuştu.

TİCARET ARTIRILACAK

Nazarbayev, ikili ticari ekonomik iş birliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yılın 10 ayının sonuçlarına göre karşılıklı ticaret miktarı yüzde 13 artmasına rağmen mevcut rezervleri etkin kullanmak gerek. 2020 yılına kadar karşılıklı ticaret hacmini 1 milyar dolara kadar artırmayı hedefliyoruz. Kazakistan, Kırgız ekonomisindeki kilit yatırımcılardandır."

Görüşmede hidro enerji alanında iş birliği konusunun ele alındığını da belirten Nazarbayev, "Orta Asya'nın sınır aşan sularının ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve güvenliği pekiştiren ve ülkelerin çıkarları için kullanılan ortak mülkiyet olduğunu yineledik." dedi.

Nazarbayev, iki ülke arasındaki insani ve kültürel alanda iş birliğinin daha aktif hale getirileceğini sözlerine ekledi.

"BİRBİRİMİZİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Ceenbekov da ikili dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı çıkar temelinde pekiştireceklerini söyleyerek, "Birbirimizin iç işlerine karışmayacağız." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev’i Kırgızistan’a resmi ziyareti için davet eden Ceenbekov, "Bu ziyaret çerçevesinde iki ülkenin Yüksek İş Konseyi toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ceenbekov, devlet sınırlarının işaretlenmesiyle ve sınır rejimiyle ilgili tarihi anlaşmayı imzaladıklarının altını çizerek, "Bu iki ülke sınırlarının güven, dostluk ve karşılıklı çıkar sağlayacak iş birliği kapısı olacağından eminim." dedi.

Kazakistan'ın, Kırgızistan’ın önemli ticari ortaklarından olduğunu vurgulayan Ceenbekov, "Karşılıklı ticareti daha da artırmakta anlaştık. Ayrıca sınır, taşımacılık, veteriner, bitki sağlığı kontrolü alanındaki gümrük ve vergi idaresi konularında etkileşime önem veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, hidro enerji kaynaklarının kullanılmasının bölgenin tüm ülkelerinin çıkarına uygun olduğunu sözlerine ekledi.