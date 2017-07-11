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Sürpriz yumurtada uyuşturucu servisi

İstanbul'da, dünyaca ünlü bir çikolata firmasının yumurta şeklindeki çikolata kutularında uyuşturucu servisi yapan torbacı çetesi çökertildi.

11 Temmuz 2017 Salı 12:35
Sürpriz yumurtada uyuşturucu servisi

Narkotik Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece, Eyüp ve Kartal'da faaliyet yürüten torbacı çetesine önceki gün eş zamanlı baskın düzenledi. 

Operasyonda 43 kilo hint keneviri, 1 kilo 350 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram eroin, 7 bin 834 gram bonzai, 600 gram bonzai hammaddesi, 5 bin 390 adet ecdtacy, 92 gram kokain, 17 kilo aseton, 2 terazi, 2 tabanca, 61 mermi ele geçti. 1'i yabancı 8 kişi yakalandı. Evlerde satışa hazır paketlerin bulunduğu operasyonda torbacıların uyuşturucu hapları dünyaca ünlü çikolata firmasının yumurta şeklindeki kutularından çıktı.





Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:35
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