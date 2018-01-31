Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı görünce...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan elektrik ve inşaat teknikeri Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıkınca gıda firmasına tazminat davası açtı. Dünyada yüzlerce çocuğun Mavi Balina Oyunu'nu oynaması sonucunda intihar ettiğine dikkat çeken anne Bozbağ, bu tür oyuncakların küçük çocukların psikolojilerini olumsuzca etkilediğine söyledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Bozdağ, “Küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk bu oyuncağa alışırsa mavi balina oyununa da alışabilir” dedi.

'BİRLEŞTİRDİKÇE MAVİ BALİNA ÇIKTI'

Aldığı oyuncağın mavi balina olduğunu görünce çok şaşırdıklarını belirten Bozbağ şunları söyledi:

“Çocuğumuza bilinmiş bir markanın oyuncağını aldık. Paketini açıyorsun içerisinden oyuncak ve bir de çikolata çıkıyor. Oğlum çikolatasını yedi. Sonra oyuncağını toplamaya başladı. Oyuncağı birleştirdikçe biz sürpriz yumurtadan mavi balina çıktığını fark ettik. Bu bir mavi balina ve çocuğumuz dört yaşında. Çocuğumuz oynamaya başladı. Eşimle beraber birbirimize baka kaldık. Bu oyuncak nasıl çıkar, dört yaşındaki bir çocuğa nasıl verilir bu? Bu oyuncakla oyun oynamaya devam etseydi çocuk. Sonra internette mavi balinayı görecekti. Sonradan da mavi balina oyununu fark edecekti. Mavi Balina Oyunu'nu oynayanlar kurtulamıyor, daha kötü durumlara düşüyorlar, hatsa intihar ediyorlar.”

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

Firmanın yaptığı hatanın birçok çocuğun mavi balina oyununa sempati duymasına yol açabileceğini savunan Bozbağ, “Oyuncağı çocuğumdan aldım ve Kocaeli Adalet Sayı’na geldim. Araştırdım ve firmaya dava açacağım dedim. Cumhuriyet başsavcılığına dilekçemi vereceğim. Onay alınırsa maddi manevi dava açacağım. Bu oyuncak 2015 yılında yapılmış ve 2015 yılından bu yana her yerde satılmış olabilir. Buradan sesleniyorum; Büyükler, arkadaşlar çocuklarınızın ne ile oynadığına dikkat edin. Çok tehlikeli durumlar bunlar.”

BTK OYUNLA İLGİLİ UYARMIŞTI

Rusya'da geliştirilen ve sosyal medya üzerinden yayılan Mavi Balina Oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuğun intihar ettiğinin ileri sürülmüştü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da konuyla ilgili oyunun intihara sebep olduğu, çocukları ve gençleri tehdit ettiği konusunda anne babaları uyarmıştı.