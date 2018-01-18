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Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen basın buluşması etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, 2019 seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine, "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan." yanıtını verdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:48
Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ulusal Basın Buluşması" etkinliğinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzun zamandır siyasetin içerisinde olduğunu ancak bu kadar badireli bir döneme girildiğini hatırlamadığını savunan Karamollaoğlu, ihtilal dönemlerinde dahi kısa süreli bir baskı oluştuğunu, sonrasında fikirlerin tekrar dile getirebildiğini, bugün yaşananların da üzücü olduğunu belirtti.

'ABDULLAH GÜL BEY KIYMETLİ BİR KARDEŞİMİZ ADAY OLMA İHTİMALİ OLUR'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkaracaklarını belirten Karamollaoğlu, "Öyle bir aday çıkarmamız icap eder ki, bütün partilerin tabanından oy alabilsin. Bu o kadar kolay bir iş değil, bu ne demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından oy alması icap eder, Ülkücü tabandan oy alması icap eder, HDP tabanından oy alması icap eder, AK Parti'den ümidini kesen AK Partililerden oy alması icap eder. En zor iş ama ben bunun aşılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, şu anda farklı düşünen partilerle ittifak sağlanabileceğini düşündüğünü dile getirerek, güçlü bir Meclis olması ve seçim barajının kalkması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmayacağını düşündüğünü kaydeden Karamollaoğlu, "Birinci turda bile netice alacak bir aday çıkabilir." dedi.

Bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Karamollaoğlu, şu cevabı verdi: "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa, o da olabilir, başkaları da olabilir. Ama başka isimler de bizim kulağımıza geliyor."

CHP ile ittifak konusundaki soruya ise Karamollaoğlu, bu konuda bir yorum yapmanın doğru olmayacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 07:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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