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Sürpriz düzenleme… Artık o seçim yapılmayacak

Hükümetin sürdürdüğü uyum çalışmalarından sürpriz bir düzenleme çıktı. AK Parti’de 5 uyum komisyonunda sürdürülen uyum çalışmalarında, ilginç düzenlemeler yapılıyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 04:40
Sürpriz düzenleme… Artık o seçim yapılmayacak

Seçimlerde belirlenen üç şartı taşımadığı ortaya çıkan muhtarlar için yapılan araseçimden vazgeçiliyor. Zorunlu şartları seçimden sonraki 10 gün içerisinde belgelemeyen muhtarın yerine, seçimde en fazla oyu alan ikinci kişi muhtar olacak. Her seçim döneminde itirazlar nedeniyle 400’e yakın muhtarlığın seçiminin yeniden yapıldığı öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), masraflı bulduğu bu yöntem yerine yeni bir yöntem geliştirdi.

SEÇİM YASASI DEĞİŞİYOR

Seçim Yasası’nda yapılan düzenlemelerden birinin muhtarlık seçimleriyle ilgili olduğu öğrenildi. Mevcut uygulamada, bir muhtar adayının seçilme şartları ‘okur yazar olmak, bulunduğu yerde en az altı ay ikamet etmek ve bir suçtan mahkûm olmamak’ şeklinde sıralanıyor. Ancak yasada, muhtar adaylarının bu şartları taşıdığına dair belgeleri, İlçe Seçim Kurulu’na teslim etme konusunda bir süre sınırı bulunmuyor.

300-400 ARASEÇİM

Uygulamada, bir kişi seçim sabahı bile pusula bastırıp, adaylığını ilan edebiliyor. O nedenle muhtar seçilen bir kişinin seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığı ancak yapılan itirazlar sonucunda ortaya çıkabiliyor. Bu durumun YSK açısından uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkardığı belirtildi. Bir seçim dönemi ile diğer seçim dönemine kadar geçen 5 yıllık sürede, seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatası iptal edilip, araseçim yapılan 300- 400 civarında muhtar olduğu aktarıldı. Muhtarlık araseçimlerinin de her yıl haziranın ilk haftası yapıldığı ve yeni seçimlere kadar her yıl birçok yerde muhtarlıkla ilgili araseçimin tekrarlandığı dile getirildi. Bu sistemin sıkıntıları nedeniyle yeniden kaleme alınan Seçim Yasası’nda, muhtarlarla ilgili de başlık açıldı. Yeni yapılacak düzenlemede, muhtar seçilen kişinin 10 gün içinde ikametgâh, adli sicil belgesi ve diplomasını İlçe Seçim Kurulu’na getirmesi zorunlu olacak. Belgeleri getirmeyenlerin mazbataları verilmeyecek. Yeni bir seçim de yapılmayacak. O yerde, en fazla oyu alan ikinci kişi muhtar seçilmiş sayılacak. Eğer o da şartları taşımıyorsa, bu sefer üçüncü sıradaki kişi muhtar olacak.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 04:40
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