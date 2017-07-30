Sürpriz açıklama! "Emre'den vazgeçtik"

Transferde ismi Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Emre Mor için Almanya'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.



Emre Mor ile ilgilendiği iddia edilen Hannover 96'nın kulüp menajeri Horst Heldt, Emre'nin transferinden vazgeçtiklerini belirtirken ''Bu futbolcu artık gündemimizde değil. Transfer yapacağız ama hiçbir futbolcu için 20 milyon Euro vermeyeceğiz'' sözlerini kullandı.



''TRANSFER SUYA DÜŞTÜ''



Lorient'in 22 yaşındaki yıldızı Denis Bouanga'nın da transferinin gerçekleşmediğini söyleyen Heldt, ''Bouanga transferi de suya düştü. Çünkü bu futbolcunun ismi medyaya çok düştü'' dedi.



Takımın Nijeryalı golcüsü Anthony Ujah'ın Çin ekibi Liaoning FC ile anlaştığını ancak son anda transferin iptal olduğunu da söyleyen Horst Heldt, transfer gününün 31 Ağustos'ta sona ereceğini ve bu tarihe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



BILD: ''EMRE MOR 20 MİLYON EURO''



Alman gazetesi Bild, Borussia Dortmund'un Emre Mor'un transfer değerinin 20 milyon Euro olduğunu vurgularken Hannover'in Emre Mor yarışından tamamen çekildiğini belirtti.