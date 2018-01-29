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Suriye'yi düşünen tek ülke Türkiye

Hizbullah’ın kurucularından olan ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, “Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu politikası övgüye değer. Suriye halkının istek ve beklentileri ile uyumlu. ABD’nin sınır planı, neden Türkiye’nin planından daha uygulanabilir olsun ki. Türkiye haklı” dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 03:41
Suriye'yi düşünen tek ülke Türkiye

Mehmetçiğin terör örgütü PYD’ye yönelik operayonları sürerken, Türkiye’nin Suriye politikasına övgüler devam ediyor... Hizbullah’ın kurucularından olan ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Türkiye’nin Ortadoğu siyaseti, İran’ın bölgesel politikaları ve ABD ile olan ilişkisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da izlediği siyasetin övgüye değer olduğunu belirten Tufeyli, Ankara’nın Suriye halkının istek ve beklentileri ile uyumlu bir politika yürüttüğünü söyleyerek, “Suriye’nin güvenliğini ve birliğini önemseyen tek ülke Türkiye. Türkiye’nin Suriye politikası, Suriye halkının istek ve beklentileri ile uyumlu. ABD’nin Suriye sınırındaki planı, neden Türkiye’nin planından daha uygulanabilir olsun ki. Türkiye çok haklı” ifadelerini kullandı.  

TÜRKİYE HERKESE ÖRNEK OLMALI

Myanmar’daki Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajediye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tufeyli, bu konuda en güçlü tepkinin Türkiye’den geldiğini belirtti. Türkiye’nin gösterdiği güçlü tepki sayesinde konunun tüm dünyada daha geniş yankı uyandırdığını vurgulayan Tufeyli, şunları söyledi: “Türkiye’nin, tıpkı Suriye’de ve Myanmar’da olduğu gibi, Müslümanların maslahatını ve vahdetini, her bölgede ve her gruba karşı ön planda tutmasını ümit ediyorum. Batı ve onun kirli mirası, yaklaşık 90 sene boyunca Türk halkının gerçek siyasi düşüncesini, fikirlerini ve iradesini sistematik olarak tahrip etti. Ancak bugünün Türkiye’si, tüm Müslümanlar için bir referans ve güven kaynağı haline gelmiş durumda. Türkiye’nin yaşamış olduğu bu süreç, tüm Müslümanlar için harika bir tecrübedir ve önemli dersler barındırmaktadır. Türkiye’nin şu an gelmiş olduğu konum, diğer Müslüman devletlere ve halklarına da ilham kaynağı olmalıdır.”

İRAN VE ABD ORTAK ÇALIŞIYOR

ABD ve İran’ın Hizbullah’a karşı mücadelede ciddi olmadığını ileri süren Tufeyli, “ABD, Sünnilere karşı savaşan Şii savaşçılara göz yumuyor ve böylece İran’ın bölgedeki fitneci politikasına alan açıyor. Buna karşılık ABD, İran politikasına karşı savaşan Sünni savaşçıların ise yolunu kapatıyor, zayıflaması için mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

İRAN DOSTÇA DAVRANMIYOR

İran’daki protestoları değerlendiren Tufeyli, “Protestolar sırasında Türkiye, İran’ın iç işlerine yönelik dış müdahaleyi reddettiğini açıkladı ve komşusundaki barış ile toplumsal istikrarın korunmasını istedi. Bunun aksine İran ise, Türkiye’de yaşanan bazı olayları aynı hassasiyetle ve dostça değerlendirmedi” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 03:41
  1. Şeyh Subhi Tufeyli
  2. terör örgütü PYD
  3. ABD
  4. Suriye
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