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Suriye’ye kesin dönüşler arttı

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

29 Ekim 2017 Pazar 09:55
Suriye’ye kesin dönüşler arttı

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, ülkelerine kesin dönüş yapıyor. 7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları Fırat Kalkanı Harekatı ile güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırdı. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 100-200 arasında Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 09:55
  1. Türkiye
  2. Suriye
  • MuratMurat1 sa önce
    Rakamlar çok düşük...keşke tamamı geri dönse ...
  • SakaryaliSakaryali1 sa önce
    Amin insallah.
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