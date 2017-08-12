Suriye'ye götürülmek istenen 'droneler' ele geçirildi

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos'ta şüphe üzerine Suriye'ye geçiş işlemleri sürdürülen TIR'da arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde özel kutuları içinde muhafaza edilen 4 'drone' ele geçirildi. Yapılan incelemede bu araçların Suriye'deki çeşitli terör örgütleri tarafından havadan bomba bırakma eylemlerinde kullanılmak üzere götürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.