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Suriye'ye götürülmek istenen 'droneler' ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmek isteyen bir TIR'da yapılan aramada Suriye'ye sokulmak istenen 4 'drone' (insansız hava aracı) ele geçirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:34
Suriye'ye götürülmek istenen 'droneler' ele geçirildi

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos'ta şüphe üzerine Suriye'ye geçiş işlemleri sürdürülen TIR'da arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde özel kutuları içinde muhafaza edilen 4 'drone' ele geçirildi. Yapılan incelemede bu araçların Suriye'deki çeşitli terör örgütleri tarafından havadan bomba bırakma eylemlerinde kullanılmak üzere götürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:34
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