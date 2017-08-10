Suriye'ye giriş çıkışlar durduruldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriye'ye geçişlere sınırlama getirildi. Açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den geldi. Gerekçe ise, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab el-Hawa Sınır Kapısı'nın Heyet Tahrir el-Şam tarafından kontrol edilmesi olduğu belirtildi.

Türkiye ile ilişkileri güçlü olan Ahrar’uş Şam ve diğer çatı hareket Heyet Tahrir el-Şam'ın arasındaki alan kontrol etme ve hakîmiyet mücadelesi sürüyor. Temmuz’dan itibaren iki grup arasında başlayan çatışmalar, Bab El Hawa Sınır Kapısı’nın Heyet Tahrir el-Şam'ın eline geçmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Türkiye, ABD’nin Suriye politikalarının bir uygulayıcısı olarak, Fırat Kalkanı ile grupları yanına çekmesi ve Halep’i 2016 yılında Esed Rejimi’ne teslim etmesi ile Suriye devrimine ve Suriye Müslümanlarına karşı büyük bir ihanet gerçekleştirdi.







