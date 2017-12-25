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Suriye'ye giden komandolar, dualarla uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinden Suriye'ye giden komandolar için tören düzenlendi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:30
Suriye'ye giden komandolar, dualarla uğurlandı

Suriye topraklarında görev yapacak 208 komando için Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Nihat Pullu ve aileleri katıldı.

Vali Ustaoğlu, Tugay Komutanlığı Şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki askeri yetkililerle birlikte Suriye’ye görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarı dileklerinde bulundu. Kurban kesildikten sonra da dua edilip, 208 komando uğurlandı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:30
  1. bitlis
  2. tatvan
  3. suriye
  • celilcelil6 sa önce
    Eğer komandolar islam için gidiyorlarsa mazlumun kurtarması içinse allah yardımcları olsun 
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