Suriye'nin Halep kentinde yaşananları sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran Bana Alabed (8) ve ailesi yaklaşık 1 yıldır Ankara'da yaşıyor. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Alabed, "Türkiye'de kalmaktan mutluyum ama tabii ki Suriye'ye dönmek istiyorum. Bu savaşın durması için de elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan iç savaşı annesinin desteğiyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tüm dünyaya duyuran Bana Alabed, yaklaşık 1 yıldır Ankara'da yaşıyor. Çankaya ilçesinde oturan Hasan ve Fatemah çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Bana Alabed, kentteki bir ilkokulun 3'üncü sınıfında eğitim görüyor. '@AlabedBana' kullanıcı adıyla twitter hesabında birçok fotoğraf ve video paylaşan Bana'nın 353 bin takipçisi bulunuyor.

'ÇOCUKLAR İÇİN HESAP AÇTIM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak Türkiye'ye geldiklerini ve Suriye'de bombardıman altında yaşadıklarını belirten Bana Alabed, şunları söyledi:

"Çocuklar sürekli ölüyordu bombardıman yüzünden. Bu yüzden okullarına gidemiyorlardı. Benim istediğim, çocuklar eğitimlerine devam etsinler ve herkes evine dönsün. Çocuklar sürekli bombardıman altında olduğu için ben twitter hesabı açtım.Çocukların eğitimlerine devam ettirilmesi için sürekli paylaşımda bulundum. Çocuklar aç, süt bulamıyorlar. Onların daha iyi bir yaşam sürmeleri için twitter hesabını kullanıyorum. Ben twitter hesabından tüm dünyaya mesaj yollamak istedim. Çünkü orada çok fazla bombardıman oluyor, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, evlerimiz yıkılıyor. Bu çok zor bir durum."

'SAVAŞIN DURMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Twitter paylaşımları ile herkese sesini duyurmak istediğini ifade eden Alabed, "Bu kadar kişinin beni takip etmesi çok hoşuma gitti. Herkes cesur olmamı istedi. Bu kadar destek geldiği için tabi ben de cesaretlendim. Herkes bana destekçi oldu, bu savaşın durması için de elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

'SURİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM'

Daha sonra Türkiye'ye nasıl geldiklerini anlatan Alabed, şöyle konuştu:

"Biz ilk önce Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bir mesaj attık. Ondan sonra bu mesajın cevabını aldık. Bize otobüsler gönderildi. Tabi bunlar olmadan önce çocuklar çok açtı. Otobüsler geldiğinde biz de oraya ulaştığımızda bir sürü yiyecekle karşılaştık. Çocuklar çok mutlu oldu bu durumdan. Yiyecekleri yedik ve çok mutlu olduk. Türkiye'yi çok sevdim, Türkiye'de kalmaktan mutluyum ama tabii ki Suriye'ye dönmek istiyorum. Okulum orada, arkadaşlarım orada, evimiz orada. Arkadaşlarımızın durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum.