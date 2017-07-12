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Suriye'ye 10 tır yardım

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle çeşitli kentlerden temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, törenle Suriye'ye uğurlandı. Bugüne kadar Suriye'ye 426 tır yardım gönderildiği açıklandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
Suriye'ye 10 tır yardım

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan 10 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşların iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması için lojistik deposunun bulunduğu Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

'Sığınak olmaya devam edeceğiz'

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaşanan bu drama dünyadaki birçok ülkenin sessiz kaldığını ancak Türkiye'nin devlet ve millet olarak mazlum sığınmacıya sahip çıktığını vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin, neye mal olursa olsun, kaça mal olursa olsun, biz sığınak olmaya, barınak olmaya, şefkatimizi, merhametimizi göstermeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Son zamanlarda bu uğurda ve bu yolda büyük çaba ve gayret sarf eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere, sizin gibi Allah rızası için Müslüman kardeşlerine elini uzatmaya çalışanların azmini kırmaya çalışanların sesini duymamanızı istirham ediyorum. Yaptığımız doğru olandır, hak olandır. Hepinizden Allah razı olsun."

426 tır yardım ulaştı

Platform Başkanı Osman Gerem ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mazlumların umutlarını yeşertmek için yardım tırlarını göndermeye devam edeceklerini belirterek, şimdiye kadar sınır ötesine 426 tır yardım ulaştırdıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı dua ile yardım malzemesi yüklü tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Şanlıurfa
  5. Cilvegözü
  6. Yenice
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