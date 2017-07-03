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Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı

Suriye ordusu, Perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkese varıldığını açıkladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:57
Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlandı

İsrail sınırında yer alan Deraa kentini de kapsayan ateşkes kararı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıların ardından geldi.

SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusu, üç bölgede devam eden uzlaşma sürecine destek için Perşembe gününe kadar ateşkes ilân etti.

Ateşkes ilân edilen vilayetler Ürdün ve İsrail'e komşu olan Dera, Kuneytra ve Suveyde.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera, Kuneytra, Süveyda illerine düzenlediği saldırıları 4 günlüğüne durdurduğunu duyurdu.

Rejimin savunma bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, barışa ve uzlaşı sürecine destek olmak için, ülkenin güney bölgesindeki Dera, Kuneytra, Süveyde illerinde sürdürülen askeri operasyonlarını, 2 Temmuz saat 12.00'den 6 Temmuz 00.00'a kadar durdurmuştur. " ifadelerine yer verildi.

Geçici ateşkes süresinin 4- 5 Temmuz'da Kazakistanın başkenti Astana toplantısının düzenleneceği tarihleri içermesi dikkati çekti.

Söz konusu illerdeki 33 muhalif grup, cuma günü yayımladığı yazılı açıklamada, rejim saldırılarının sürmesi nedeniyle toplantıya katılmayacaklarını bildirmişti.

Rejim, 3 Haziran'dan itibaren Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyordu.

Dera, Kuneytra illeri 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırada oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:57
  1. İSRAİL
  2. SURİYE
  3. Beşşar Esed
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