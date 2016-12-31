Suriye’nin geleceğinde PYD ve Esed yok

SÜLEYMAN YAŞAR - RESUL EKREM ŞAHAN - Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesi muhalif gruplar adına değerlendiren Usame Ebu Zeyd, “Bir ay içinde rejim ve muhalifler siyasi çözüm için bir araya gelecek. Bu toplantıda muhalifleri Yüksek Müzakere Komitesi temsil edecek ve terör örgütü PYD dahil hiçbir oluşum muhalifler adına görüşmelerde yer almayacak” dedi. Müzakerelerin BMGK kararları çerçevesinde gerçekleşeceğini dile getiren Ebu Zeyd, Suriye’nin geleceğinde Esed’in olmayacağını belirtti. Ebu Zeyd ayrıca, Suriye’de akan kanın durması için çaba sarf eden Türkiye’ye teşekkür etti.

“REJİM VE İRAN’LA GÖRÜŞMEDİK”

Ankara’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ebu Zeyd, anlaşmanın Suriye genelini kapsadığını ve hiçbir bölgeyi istisna etmediği söyledi. Ateşkes anlaşmasını 13 grubun imzaladığını belirten Ebu Zeyd, “Müzakereler süresince hiçbir şekilde rejim ve İran hükümeti temsilcileriyle hiçbir şekilde bir araya gelmedik ve görüşmedik” diye konuştu.

Ateşkesin en önemli hedefinin Suriye’de bulunan halkın yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirten Zeyd, “Duruma baktığımızda, Suriye’de az bir silaha sahip ve baskı altında olan muhalifler, Rus ve İran güçlerinin yanı sıra 40’tan fazla Şii grubun desteğine sahip Esed rejimi ile savaştı. Ateşkes sayesinde, Suriye’de yaşanan siyasi demografik değişimlerin ve Şii milislerin ülke topraklarına yerleşiminin durdurulmasını da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“PYD MÜZAKERELERDE YER ALMAYACAK”

Ebu Zeyd, anlaşmada Rus hükümetinin Esed rejimi ve destekçilerinin garantörü, Türk hükümetinin de muhaliflerin garantörlüğünü üstlendiğini bildirdi. Söz konusu ateşkesin bütün muhalif grupları içerdiğini yineleyen Ebu Zeyd, Rusya’dan rejimi destekleyen İran milislerini Suriye’den çıkarma taahhüdünü yerine getirmesini, ateşkese sadık kalmasını ve ciddiyet göstermesini beklediklerini ifade etti. Ebu Zeyd, “Anlaşmaya göre, bir ay içinde rejim ve muhalifler siyasi çözüm için bir araya gelecek. Bu toplantıda muhalifleri Yüksek Müzakere Komitesi temsil edecek ve bu heyet dışında terör örgütü PYD dahil hiçbir oluşum muhalifler adına görüşmelerde yer almayacak” şeklinde konuştu.

“SURİYE’NİN GELECEĞİNDE ESED YOK”

Müzakerelerin 2012 Cenevre bildirisi ve BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde olacağını kaydeden Ebu Zeyd, bu kararların Suriye’nin geleceğinde Esed’in yer almayacağı anlamına geldiğini sözlerine ekledi. İran’ın Suriye’ye getirdiği milislerle Suriye’yi işgal etmeye çalıştığını vurgulayan Ebu Zeyd, Türkiye’nin, Şii milislerin Suriye’den çıkışı konusundaki fikirlere destek verdiğini belirtti.