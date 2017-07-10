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Suriyelilerle ilgili nefret paylaşımı yapan o personele soruşturma

Suriyelilerle ilgili yaptığı nefret dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Sağlık-Der Yöneticisi ve Sağlık Bakanlığı adına Cumhurbaşkanlığı Devlet Koordinasyon Bilgi Merkezi'nde görevli devlet memuru Yaşar Başaran hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
Suriyelilerle ilgili nefret paylaşımı yapan o personele soruşturma

İŞTE PAYLAŞIMLARI:

"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ERKEKLERE ETEK DAĞITILSIN"
Başaran, Sakarya'da yaşanan vahşetten iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bulunan 750 bin Suriyeli erkeğe etek dağıtılmasını talep ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"PYD ve PKK adına bunca kadın militan provokasyona hazırlanırken İçişleri Bakanlığı verilerine göre Suriye'den gelen erkek 18 ila 50 yaş aralığında 750 bin erkeğin kendi toprakları işgal altındayken burada ne diye kıçlarını yellendiriyorlar. Talebim devlet bu sözde 750 bin erkek müsveddesine etek dağıtsın hem de PKK ve PYD'li karılar kamuflajlı görüntü verirken..."

"750 BİN MÜLTECİ ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NA TESLİM EDİLSİN "
Yaşar Başaran daha sonra kendi paylaşımına yaptığı yorumda ise şöyle demişti: 

"Bu 750.00 kişi Özgür Suriye Ordusu'na teslim edilsin cepheden kaçanları keklik gibi avlayacaksın kendi ülkesine faydası olmayan ib.elerden bize ne hayır gelir kadınlarına kızlarına yaşlılarına eyvallah baş ve göz üstüne bak Türkmenler cepheyi asla terk etmediler yaşlıları kadın ve çocuklarını bize emanet edip aslan gibi sihat ediyorlar."

Sosyal medyada infiale yol açan ve büyük tepki alan Yaşar Başaran'ın Suriyeliler'e yönelik yaptığı nefret paylaşımlarıyla birlikte başka konulardaki yüzlerce siyasi paylaşımını da sildiği görüldü.

Sosyal medyadan vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine olayın fark edilmesinin hemen ardından da Devlet Memuru olan Yaşar Başaran hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
  1. Yaşar Başaran
  2. Suriyeliler nefret paylaşımı
  3. Sağlık-Der Yöneticisi Yaşar Başaran
  4. Cumhurbaşkanlığı Devlet Koordinasyon Bilgi Merkez personeli Yaşar Başaran
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