Suriyelilerin yüzde 10'u geri dönmemek üzere gitti!

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, geçen salı gününden itibaren sınır kapısından ülkelerine geçiş yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra Öncüpınar Gümrük Sahası'ndaki Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.



Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısındaki sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.



Kasımi, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olmaya başladığını ifade ederek, "Şu ana kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısı 25 bin 554 oldu. Bu sayının bayrama kadar 50 bin olmasını bekliyoruz. Artık buralar eskisi gibi değil güvenli bölge. Şu anda bayram için gelenlerin yaklaşık yüzde 10'u geri dönmemek için Türkiye kimliklerini bize teslim etti."



Sığınmacılardan 9 yaşındaki Emine Ahmed, yaklaşık 2 yıldır görmediği babaannesi ve kuzenlerini görmek için ülkesine gideceğini, bu nedenle sabahın erken saatlerinden itibaren sıra beklediğini söyledi.