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Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin Kilis’in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüşleri sürüyor.

30 Haziran 2017 Cuma 15:41
Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından verilen izinle Ramazan Bayramı’nı geçirdikleri ülkelerinden dönmeyi sürdürüyor.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında Ramazan Bayramı’nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 kişinin Türkiye’ye dönüşü sürüyor. Halep’in, Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin, 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerekiyor.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Suriyeliler, buradaki işlemlerinden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor. Türkiye’ye girişlerinde eşyaları aranan Suriyelilerin, daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:41
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