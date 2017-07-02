Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriyelilerin kaldığı kampta yangın!

Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mülteci hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:43
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:43
  1. lübnan
  2. suriyeli
  3. mülteci
  4. kamp
  5. yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    1. Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    2. Akıncı, KKTC’deki yangın hakkında..
    3. Büyükanneden kalan dolabı seneler..
    4. 15 Temmuz şehitleri için hatim..
    5. Kaş’ta orman yangını
    6. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı
    7. Adıyaman’da anız ve odun yangını
    8. Can Bartu Tesisleri yeni sezona..
    9. Konteynerden otel yaptılar!
    10. Serinlemek için gölete giren genç..
    11. Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık..
    12. Yılan yiyen balığın hazin sonu
    13. Feci kaza araç kamerasına böyle yansıdı
    14. Tam 556 yıldır açık hava camisinde..
    15. Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi..
    16. Askeri cephanelikte hırsızlık!..
    17. İzmir’i kül eden yangında içki şişesi..
    18. 200 bin senelik kalıntılar ortaya çıktı!
    19. 6 kıta Samsun’da buluşuyor
    20. Hakan Çalhanoğlu, Milan’da
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...