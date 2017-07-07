Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Suriyelileri hedef gösterenlerin zalim rejimden farkı yok"

Sakarya'da Suriyeli hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldüğü olaya tepki gösteren Aile Bakan Sayan Kaya, yakalanan iki suçlunun cezalarını en ağır şekilde çekmesi gerektiğini ifade etti.

07 Temmuz 2017 Cuma 12:30
"Suriyelileri hedef gösterenlerin zalim rejimden farkı yok"

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğini öldüren iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu kadını ve bebeğini öldüren şahıslar, kadının cesedini ormanlık alana attı. Suriyeli kadının 9 aylık hamile olduğu ve eşinin kadını doğuma götüreceği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, resmi Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Sayan Kaya, Yeni Şafak'ın da gündeme taşıdığı habere de işaret ederek Suriyelilere yönelik provokasyonlara tepki gösterdi.

"Suriyeli kardeşlerimizin de evi"

Bakan Sayan Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz.Terörün ve barbarlığın ırkı,milliyeti yok. Yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekmeliler.

Tarih boyunca dara düşen, zorda kalana kapılarını ve yüreğini sonsuz merhametiyle açan bu topraklar Suriyeli kardeşlerimizin de evidir.

Zalim bir rejimin vahşetinden dolayı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan kardeşlerimiz muhacirdir.

Provokasyonlarla, manipülasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur.

  • Yaklaşık 6 yıl önce Suriye’deki iç savaşın pençesinden kurtularak ülkemize sığınan mültecilere sosyal medya üzerinden geçtiğimiz hafta linç kampanyası başlatılmıştı.

Samimiyet ve güvenle Türk halkının gönlüne sığınmış kardeşlerimizin incinmesine, karanlık planlara alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

Milletimiz,birliğine ve bütünlüğüne karşı kurulan bütün tuzakları kardeşliğine sahip çıkarak bozmaya devam edecektir."

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 12:30
  1. Suriye
  2. Sakarya
  3. Twitter
  4. Kaynarca
  5. Öldürülen Suriyeli hamile kadın
  6. Fatma Betül Sayan Suriyeliler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolun karşısına geçeyim derken sele kapıldı
    1. Yolun karşısına geçeyim derken sele..
    2. Şişli Etfal'in şampiyon hemşiresi
    3. İhraç edilen polis evinde ölü bulundu
    4. İstanbul'da 29 terörist yakalandı!
    5. "Suriyelileri hedef gösterenlerin..
    6. Soylu: Kaymakam ve personelin sağlık..
    7. BBP'den sözde adalet yürüyüşü..
    8. Kabadayı fena dayak yedi!
    9. Teröriste kucak açan başkandan, halka..
    10. Karaciğer sağlığı için tüketilmesi..
    11. Almanya'da Erdoğan’ın konvoyu..
    12. Portakal kabuğu balonun üzerine..
    13. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giriş yaptı!
    14. Hamburg’da G20 protestosuna polis..
    15. 500 bin Suriyeli öğrenciye eğitim
    16. İstanbul Boğazı'nda can pazarı!
    17. Başkasının yerine ehliyet sınavına..
    18. Hazmedemedi hakemliği bıraktı!
    19. Dünya liderlerini şoke eden görüntü!
    20. CHP/HDP kardeşliği tescillendi
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O vekil Akşener'in kuracağı partiye katılacak!
    O vekil Akşener'in kuracağı partiye katılacak!