"Suriyelileri hedef gösterenlerin zalim rejimden farkı yok"

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğini öldüren iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu kadını ve bebeğini öldüren şahıslar, kadının cesedini ormanlık alana attı. Suriyeli kadının 9 aylık hamile olduğu ve eşinin kadını doğuma götüreceği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, resmi Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Sayan Kaya, Yeni Şafak'ın da gündeme taşıdığı habere de işaret ederek Suriyelilere yönelik provokasyonlara tepki gösterdi.

"Suriyeli kardeşlerimizin de evi"

Bakan Sayan Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz.Terörün ve barbarlığın ırkı,milliyeti yok. Yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekmeliler.

Tarih boyunca dara düşen, zorda kalana kapılarını ve yüreğini sonsuz merhametiyle açan bu topraklar Suriyeli kardeşlerimizin de evidir.

Zalim bir rejimin vahşetinden dolayı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan kardeşlerimiz muhacirdir.

Provokasyonlarla, manipülasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur.

Yaklaşık 6 yıl önce Suriye’deki iç savaşın pençesinden kurtularak ülkemize sığınan mültecilere sosyal medya üzerinden geçtiğimiz hafta linç kampanyası başlatılmıştı.

Samimiyet ve güvenle Türk halkının gönlüne sığınmış kardeşlerimizin incinmesine, karanlık planlara alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

Milletimiz,birliğine ve bütünlüğüne karşı kurulan bütün tuzakları kardeşliğine sahip çıkarak bozmaya devam edecektir."