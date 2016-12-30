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'Suriyelilere kucak açan sadece Türkiye var'

Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde Sırplarla yaşanan savaşa çocukken tanıklık eden Gençlerbirliği'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Suriyeli sığınmacılarla ilgili, "Onlara kucak açan şu an sadece Türkiye var" dedi.

'Suriyelilere kucak açan sadece Türkiye var'
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:41
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Gençlerbirliği'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Kosovalı bir çocuk olarak Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde yaşadıkları, Suriye'deki iç savaş, Gençlerbirliği'ne transferi ve formasını giydiği Kosova Milli Takımı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kosova'daki savaşı çocukken yaşadığını ve kötü hatıraları olduğunu dile getiren Muric, "Birebir içinde bulunduğum doğrudur, daha küçükken hatırladığım bazı şeyler var. Evimizden uzaklaşıp başka yere gittiğimizi, göç etmek zorunda kaldığımızı hatırlıyorum. Ailecek, savaş sırasında bir evde 50-55 kişi kalıyorduk, göç ettikten sonra bir odada 50-55 kişi kalmaya başladık. Bodrumda, 2 gün, şişelerin üstünde yattık" diye konuştu.

"50 kişiye 2 litre süt"
Savaş döneminde 50 kişiye günde 2 litre süt verildiğini dile getiren Muric, "Çocuğuz o zaman. Annemden yemek istediğimde kadın ağlıyordu, verecek bir şey yok çünkü. Soğan ekmekle kandırıyordu, yiyorduk, öğleden sonra bir daha istediğimizde yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten onlar da ağlıyordu. Almanlar yardımcı oluyordu ama her aileye kaç kişi olursa olsun sabit yardım yapılıyordu. 2 litre süt, bilmem şu kadar pirinç. Ailemiz çayı şekersiz içiyordu ki şekeri bize getirebilsin" diye konuştu.

Çok kötü anıları olduğunu anlatan Muric, şöyle devam etti:

  • "Şu an televizyonda gördüğümüz Suriye olaylarını belki en iyi bilenlerden biri ben olabilirim ki onların durumu daha vahim. Onlara sorulmuyor bile, Suriyelilere kucak açan şu an sadece Türkiye var. O günlerden buraya gelmek... Önceden çok hayal ettim, inşallah buralara gelirim diye ama umutsuz bir hayaldi. Allah'ıma şükür ki buralara geldik, gördük. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz"

"İnşallah babam orada gurur duyuyordur"
Babasının futbol sahasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini dile getiren Muric, futbolculuğu babasının mesleği olduğu için severek yaptığını kaydetti.

Sporcu bir aile olduklarını, kuzenlerinden birinin basketbol diğerin de futbol oynadığını ifade eden Muric, şunları söyledi:

  • "Amcam hentbolcu, babam da futbolcuydu. Babam futbol sahasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Futbolu benim için özel yapan da açıkçası bu. Bazen bu mesleği niye yaptığımı düşünüyorum, Babamın mesleği olduğu için gururla yapıyorum, inşallah o da orada gurur duyuyordur"
 
EtiketlerTürkiyeSuriyeBodrumGençlerbirliğiKosovaKosYugoslavya
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