Suriyelilere geçici koruma kimliği verilmeye başlandı

Esed zulmünden kaçarak ülkemizie sığınan Suriyelilere dağıtılmaya başlanan geçici koruma kimliğini almak için Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriyelilere geçici koruma kimliği verilmeye başlandı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 17:46
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Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara "geçici koruma kimliği" verilmeye başlandı.

Kent merkezindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önüne erken saatlerde gelen Suriyeliler, geçici koruma kimliklerini alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik soruşturması tamamlanan Suriyeliler, kimliklerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli Şaban Şibli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saat 04.00'ten beri burada kuyrukta bekliyorum. Beklemeye devam ediyoruz. İçeri girebilirsem yeni kimliğimi alacağım." dedi.

Dünya Bülteni

 
EtiketlerGaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüİl Göç İdaresiSuriyeli mülteciler
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