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Suriyelilere ait göçen ev belediye ekiplerince yıkıldı

Gaziantep’te 3 Suriyeli vatandaşın yaralanmasına neden olan ev belediye ekiplerince yıkıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:53
Suriyelilere ait göçen ev belediye ekiplerince yıkıldı

Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesinde bulunan 2 katılı evin bir bölümünde göçük meydana gelmesi sonrası 3 Suriyeli vatandaşın yaralandığı ev Şahinbey Belediyesi tarafından yıkıldı.

Zabıta ekipleri çevre güvenliğini sağladı

Önceki gün Tekstilkent Mahallesinde bulunan bir evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü, bilinmeyen nedenle çöktü. Olayı haber alarak göçük yaşanan evin bulunduğu yere giden Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp, evi mühürledikten sonra olay yerinden ayrılmayarak çevre sakinlerine bir zarar gelmemesinin önüne geçmiş oldu.

Ekipler anında müdahale etti

Şahinbey Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaşanan üzücü olayı haber alır almaz olay yerine giderek, olayla ilgili çevre sakinlerinden bilgi aldı. Şahinbey Belediyesi ekipleri daha sonra yapı sahibi ile gerekli görüşmeleri yaparak, ev içerisindeki eşyalar tahliye etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında binanın elektriği kesilerek, çevre güvenliği alındıktan sonra ev yıkılarak tehlike ortadan kaldırılmış oldu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:53
  1. Suriye
  2. Gaziantep
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