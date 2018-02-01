Suriyelilere 18 ay mühlet

Halihazırda ülkede bulunan ve Geçici Koruma Statüsü (TPS) almış olan yaklaşık 7.000 Suriyelinin 30 Eylül 2019'a kadar ABD'de kalmasına ve çalışma izinlerini ellerinde tutmalarına izin verildi.

'SURİYE'DE BU STATÜNÜN DAYANDIRILDIĞI KOŞULLARIN DEVAM ETTİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR'

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen yaptığı yazılı açıklamada, "(Suriye'deki) koşulları dikkatli bir şekilde inceledikten sonra, Geçici Koruma Statüsü'nü uzatmanın Suriye için gerekli olduğuna karar verdim. Suriye'de bu statünün dayandırıldığı koşulların devam ettiği açıkça görülüyor. Bu nedenle statünün (süresinin) uzatılması gerekli" dedi.

STATÜNÜN SÜRESİ UZATILDI ANCAK YENİLENMEDİ

Trump yönetimi, Suriye'ye ilişkin statünün süresini uzattı ancak yenilemedi. Dolayısıyla yeni karardan yalnızca Ağustos 2016 ya da daha önceki tarihlerden beri ABD'de yaşayan Suriyeliler yararlanmaya devam edecek.

Mevcut statünün süresi 31 Mart'ta sona erecekti. İç Güvenlik Bakanı Nielsen Ağustos 2016'dan sonra ülkeye gelen Suriyelilerin 'diğer türdeki göçmenlik yardımı programlarından yararlanabileceğini' söyledi.

'KAÇIRILMIŞ BİR FIRSAT'

Daha önce Trump'a hem koruma statülerinin uzatılması hem de yeni gelenlerin bu programa dahil edilmesi çağrısı yapan Demokrat Parti'li Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Pascrell kararı 'kaçırılmış fırsat' olarak niteledi.

Pacrell kararın 'yardıma ihtiyacı olan insanları dışarıda bırakan bir başka zalim yöntem' olduğunu savundu.

Suriyelilere geçici koruma statüsü ilk kez, çatışmaların başlamasından bir yıl sonra 2012'de eski Başkan Barack Obama yönetimince tanındı.

Obama yönetiminin bu statüyü her yıl yenilemesi sayesinde daha sonraki yıllarda ABD'ye gelen Suriyeliler de geçici koruma statüsünden yararlanabildi.

ABD'de çoğu diğer göçmenlik programlarıyla ülke yerleşen 90.000 kadar Suriyeli bulunuyor.

Trump yönetimi, geçen ay, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200.000 El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu Geçici Koruma Statüsü'nü uzatmama kararı almıştı. Geçen yıl kasım ayında yapılan açıklamada Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700.000 göçmenin sınır dışı sürecini başlatan Trump yönetimi, bu konuda gereken yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongre'ye süre vermişti.

Ayn sürecin bir parçası olarak, ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen DACA programının sonlandırılması kararı da Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında krize neden olmuştu.