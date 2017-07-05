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Suriyelilere 1 tır gıda yardımı

Kütahya’da bir hayırsever, savaş mağduru Suriyeliler için Kızılay aracılığıyla 1 tır gıda yardımında bulundu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
Suriyelilere 1 tır gıda yardımı

Altıntaş ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Selahaddin Akbıyık, Suriye’deki insanların savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara duyarsız kalamadığını söyledi. Yardım yapmak için Kızılay Kütahya Şubesine başvurduğunu belirten Akbıyık, "Dünyanın birçok yerinde sıkıntıda, açlık ve sefalet içinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. İlk niyetim Somali’ye yardım malzemesi göndermekti. Kızılay yetkililerinin savaş mağduru Suriyelilerin daha fazla ihtiyacı olduğunu söylemeleri üzerine ben de bu yönde kararımı verdim. Hayra vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

Kızılay Şube Başkanı Ahmet Altıparmak da Selahaddin Akbıyık’ın örnek bir davranış sergilediğini dile getirerek, "Selahaddin amca bize başvurarak nerede ihtiyaç varsa oraya yardım göndermek istediğini söyledi. Genel merkezimizle yaptığımız görüşme neticesinde savaş mağduru Suriyelilerin acil ihtiyacı olduğu bildirildi. Biz de bu doğrultuda Selahaddin amcamızın desteğiyle 1 tır dolusu bakliyat ağırlıklı gıda malzemelerini gönderiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kütahya’da ilk kez bir kişi tek başına bu şekilde 1 tır malzeme gönderdi" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından gıda yüklü tır, bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
  1. Soma
  2. Suriye
  3. Kızılay
  4. Kütahya
  5. Somali
  6. Ahmet Altıparmak
  7. Altıntaş
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