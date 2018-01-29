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Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi

Halep'in Azez ilçesi ile Şanlıurfa'daki Suriyeli sığınmacılar, TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi düzenlendi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:19
Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.

Kilis’in karşısında, Suriye'nin Azez ilçesindeki Babüsselame sınır kapısı yakınlarında toplanan halk, Burseya Dağı'nın terörden temizlenişini kutladı.

Ellerinde "devrim" bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek sloganları atan Azezliler ellerinde, "Bizim savaşımız Kürtlerle değil, PKK ve PYD gaspçı terör örgütleri ile", "Türk Ordusu ve ÖSO’yu Burseya zaferinden dolayı tüm kalbimizle kutluyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TSK için besteledikleri övgü dolu şiirleri okudu.

Gösteriye katılan Tel Rıfat Meclis Başkan Mahmut Allito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı’nı destekliyoruz. Türk kardeşlerimize topraklarımızı terör örgütü PKK’dan kurtarmak için ÖSO’ya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin PKK’yı yok etmesini istiyoruz." dedi. 

Tel Rıfat Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bellagu da Burseya Dağı’nın terör örgütünden alınması dolayısıyla destek gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Bellagu, "Terör örgütü PKK tarafından işgal edilen topraklarımızı geri almamıza yardım ettiği için Cumhurbaşkanı'na, Türk ordusuna ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Zafer kazanmaları için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde 915. Tepe'nin kurtarılması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, 1'i köy altı yerleşim, 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere toplam 21 nokta terörden temizlenmiş oldu.

TSK ve ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele geçirmişti.

Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacılar da Zeytin Dalı Harekatı'na destek için etkinlik düzenledi.

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği öncülüğünde Topçu Meydanı'nda toplanan ve kadın ile çocukların da aralarında bulunduğu grup, Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı ile zeytin dalı taşıyarak Arapça marşlar seslendirdi.

ABD ve PYD/PKK aleyhine pankart ve dövizler açan grup, zaman zaman tekbir getirdi, sloganlar attı.

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği Başkanı Hişamel-Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacılar olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için toplandıklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Mustafa, ''PYD/PKK'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesini istiyoruz. PYD bir terör örgütüdür. Örgüt orada yaşayan halklara zulüm yapıyor. Bizler orada PYD'yi istemiyoruz. Bize yaptıkları zulümü dünyanın her yerinde dile getiriyoruz. Bizler Suriyeli sığınmacılar olarak Türk devletinin yanındayız. Zeytin Dalı Harekatı'nı tüm gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Suriyeli aşiretlerin önde gelenleri de Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini dile getirdi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:19
  1. Suriye
  2. Azez ilçesi
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Özgür Suriye Ordusu
  5. Babüsselame sınır kapısı
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Şanlıurfa
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