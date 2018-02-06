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Suriyelilerden ilginç yöntem! Böyle imha ediyorlar

Terör örgütü DAEŞ'in Suriye'den çekilirken döşediği el yapımı patlayıcılar Suriyeliler tarafından böyle imha ediliyor.

06 Şubat 2018 Salı 12:05

DEAŞ terör örgütü Kilis, Gaziantep’in karşısındaki Suriye’nin Çobanbey, Cerablus tarafından çekilirken, bir çok noktaya EYP döşedi. Suriyelilerse bu EYP’leri kendi yöntemleriyle imha ediyor. Tespit edilen patlayıcının üzerine inşaat halindeki binadan ipe bağlı taş bırakılıyor. EYP de büyük bir gürültü ile patlıyor ve can kaybı yada yaralanmaya yol açmıyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 12:05
  1. EYP
  2. DAEŞ
  3. DAEŞ örgütü

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