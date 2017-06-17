Suriyeliler ülkesine dönüyor! 15 bini aştı
Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçişleri devam ediyor.17 Haziran 2017 Cumartesi 20:36
Bayram için ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor.
600 METRELİK KUYRUK OLUŞTU
Sınır kapısında oluşturulan güvenlik barikatı nedeniyle izdiham olmadı. Ancak, bölgeye gelenler 600 metrelik uzun kuyruk oluşturdu.
DÖNENLERİN SAYISI 15 BİNİ AŞTI
Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere giden Suriyeli sayısının 15 bini aştığı belirtildi.
5 günden bu yana sınırdaki güvenlik noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, bir süredir uzak kaldığı ülkelerine geçiyor.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE HALI GÖTÜREN DE VAR
Bazı Suriyeliler'in, kişisel eşyalarının yanı sıra yanlarında halı ve çamaşır makinesi de götürdüğü görüldü.
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gevreli2 sa önce Hepsinin biran önce döneceği günüsabırsızlıkla bekliyoruz.savaş bitti sayılır buraya kadar g7le güle hasan3 sa önce bayramdan sonra alayi geri doner.....savas dolayisiyla gidemiyorlar ama bayram tatilinde gitmek icin birbirlerini eziyorlar Serhat4 sa önce Biz ensar olmaya çalıştık bir çoğumuz evimizdeki eşyamızı paylaştık evdeki ikinci tv yi ikinci halıyı vesaire paylaştık, ancak bunların cahilleri bizim cahillerden beter çıktı. Murat4 sa önce 4 milyon suriyelinin içinde savaşabilecek yaşta ve güçte olan erkeklerin Türkiye de ne işi var.onları kabul exen devlet hangi hakla kabul etti.kendivatanında kaçan vatan hainlerinin Türkiyeye nefayfası olacak. Murat4 sa önce Mevzhu 30 milyardolarharcamak değil.Toplumsal bit sorun olacağını bu devlet göremiyormu.Erdoğan kafasına göre hanki yetkiyle benim vatanıma ortak ediyor. Turan Zahit 5 sa önce Bayram tatiline gezmeye gidilen yerlere savaşmaya da yaşanmaya da gidilir yürüyün gidin lan millet karnını doyuramıyor yüzde yok utanmıyorlar savaştan kaçan adam üremeyi mi düşünür nargileci kolpacılar balalı mustafa5 sa önce bunlara gerçekten çok acıdık,ama acınacak hale düştük,defolun gidin balalı mustafa5 sa önce yeter artık ülkenize dönün.gidin memleketinizde kalın ve savaşın.sığıntı gibi yaşamaktansa ,hiç olmasa savaşarak kendi toprağınızda şehit olun.yeter TÜRKİYE YE ayakbağı olmayın. Ahmet Murat11 sa önce Inşallah en kısa zamanda geri dönerler din kardeşlerimiz , ümmetcilerimiz , alıştık kardeşlerimize. Ahmet Murat11 sa önce Geri gelmeseler çok iyi olur ama