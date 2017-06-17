İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriyeliler ülkesine dönüyor! 15 bini aştı

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçişleri devam ediyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 20:36
Suriyeliler ülkesine dönüyor! 15 bini aştı

Bayram için ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor.

600 METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Sınır kapısında oluşturulan güvenlik barikatı nedeniyle izdiham olmadı. Ancak, bölgeye gelenler 600 metrelik uzun kuyruk oluşturdu.

DÖNENLERİN SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere giden Suriyeli sayısının 15 bini aştığı belirtildi.

5 günden bu yana sınırdaki güvenlik noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, bir süredir uzak kaldığı ülkelerine geçiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE HALI GÖTÜREN DE VAR

Bazı Suriyeliler'in, kişisel eşyalarının yanı sıra yanlarında halı ve çamaşır makinesi de götürdüğü görüldü.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 20:36
  1. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı
  2. suriye
  3. mülteci
  4. ramazan bayramı
  5. öncüpınar sınır kapısı
  6. hatay
  7. sığınmacı
  8. en son haber
  • gevreligevreli2 sa önce
    Hepsinin biran önce döneceği günüsabırsızlıkla bekliyoruz.savaş bitti sayılır buraya kadar g7le güle
  • hasanhasan3 sa önce
    bayramdan sonra alayi geri doner.....savas dolayisiyla gidemiyorlar ama bayram tatilinde gitmek icin birbirlerini eziyorlar
  • SerhatSerhat4 sa önce
    Biz ensar olmaya çalıştık bir çoğumuz evimizdeki eşyamızı paylaştık evdeki ikinci tv yi ikinci halıyı vesaire paylaştık, ancak bunların cahilleri bizim cahillerden beter çıktı.
  • MuratMurat4 sa önce
    4 milyon suriyelinin içinde savaşabilecek yaşta ve güçte olan erkeklerin Türkiye de ne işi var.onları kabul exen devlet hangi hakla kabul etti.kendivatanında kaçan vatan hainlerinin Türkiyeye nefayfası olacak.
  • MuratMurat4 sa önce
    Mevzhu 30 milyardolarharcamak değil.Toplumsal bit sorun olacağını bu devlet göremiyormu.Erdoğan kafasına göre hanki yetkiyle benim vatanıma ortak ediyor.
  • Turan Zahit Turan Zahit 5 sa önce
    Bayram tatiline gezmeye gidilen yerlere savaşmaya da yaşanmaya da gidilir yürüyün gidin lan millet karnını doyuramıyor yüzde yok utanmıyorlar savaştan kaçan adam üremeyi mi düşünür nargileci kolpacılar
  • balalı mustafabalalı mustafa5 sa önce
    bunlara gerçekten çok acıdık,ama acınacak hale düştük,defolun gidin
  • balalı mustafabalalı mustafa5 sa önce
    yeter artık ülkenize dönün.gidin memleketinizde kalın ve savaşın.sığıntı gibi yaşamaktansa ,hiç olmasa savaşarak kendi toprağınızda şehit olun.yeter TÜRKİYE YE ayakbağı olmayın.
  • Ahmet MuratAhmet Murat11 sa önce
    Inşallah en kısa zamanda geri dönerler din kardeşlerimiz , ümmetcilerimiz , alıştık kardeşlerimize.
  • Ahmet MuratAhmet Murat11 sa önce
    Geri gelmeseler çok iyi olur ama 
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  6. Fotokapanla görüntülendiler
  7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti