Suriyeliler sadaka değil iş istiyor

Kurt, iç savaştan kaçarak Ankara'ya gelen Suriyelilerin başkentin Önder, Hacılar, Başpınar, Gülpınar ve Çamlık mahallelerine yerleşmelerine yardımcı olduklarını anlatarak, "Bu insanları gecekondulara yerleştirmek zorunda kaldık. Piyasalar rantçılarla dolu. 500 liralık evi, Suriyeliye 700'e veriyorlar. Kimse evini onlara vermek istemiyor. Halbuki ben apartmanda ev tutabilmiş Suriyelilerin kimseye zarar verdiğini görmedim" dedi.

BU İNSANLARA İŞ VERİLSİN

"Bu insanlara iş versinler. Sadaka vermesinler” diyen Kurt, “150'nin üzerinde, yardıma muhtaç yetim aile var. Gelsinler, kardeş aile olmak isteyenlere köprü olalım" çağrısı yaptı.

Altındağ Müftülüğünün cuma namazları için Suriyelilerin kullanımına tahsis ettiği Önder Mahallesi'ndeki Ören Camii’nin Suriyeli imamı Muhammed Cüneyt eş-Şebek de "Türk halkı bizi çok iyi karşıladı, Allah onlardan razı olsun” dedi.